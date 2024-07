L’École privée «La Victoire» a organisé une journée exceptionnelle dédiée à la remise de prix pour honorer ses élèves les plus méritants le samedi 29 juin 2024. Marqué par des moments de reconnaissance et de fierté, l’événement a rassemblé parents, élèves et membres du personnel. Il a aussi bénéficié du soutien de deux parrains prestigieux, notamment M. Touré Issouf Albert (Directeur national de l’enseignement fondamental) et Mme Dicko Aminata Dicko, présidente de l’association Solidaris223, qui l’ont rehaussé par leur présence.

D’entrée de jeu, le directeur de l’École privée «La Victoire» a félicité les élèves pour leur dévouement et leur travail acharné tout au long de l’année scolaire. Pour la circonstance, M. Alhassane Maïga a également exprimé sa gratitude aux parents et aux enseignants pour leur soutien constant et leur engagement pour la réussite des élèves. Parmi les lauréats, plusieurs élèves se sont distingués par leurs excellentes performances académiques et leur engagement exemplaire.

Du jardin d’enfant à la classe de neuvième année fondamentale, chacun des meilleurs de leurs classes a reçu un «Tableau d’honneur» et divers prix, composé de fournitures scolaires (sacs, livres, cahiers, stylos…) et des jouets pour les plus petits. Des cadeaux offerts par l’école et ses partenaires. Le parrain Issouf Albert Touré a profité de l’occasion pour mettre en exergue l’importance de l’éducation de base comme fondement du développement personnel et national. Il a encouragé les élèves à persévérer dans leurs études et à continuer à viser l’excellence. Quant à la marraine, Mme Dicko Aminata Dicko, a mis l’accent sur le rôle crucial des associations et des initiatives locales dans le soutien à l’éducation. La présidente de l’Association Solidaris223 a surtout rappelé que «la solidarité est une valeur clé pour construire un meilleur avenir pour tous».

«Vous êtes les étoiles de cette cérémonie. Chacun de vous a travaillé avec assiduité, à relever des défis et a fait montre d’une persévérance admirable tout au long de l’année scolaire. Vos efforts ont porté leurs fruits et il est maintenant temps de récolter les récompenses méritées», a déclaré Mme Dicko après s’avoir exprimé sa reconnaissance envers les enseignants et la direction de l’école. «À ceux qui n’ont pas reçu de prix cette année, sachez que vos efforts ne passent pas inaperçus. Continuez à travailler dur et à donner le meilleur de vous-mêmes. Chaque effort compte et chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs», a ajouté la marraine.

Un «Diplôme d’honneur» a été décerné au parrain et à la marraine. Un certificat de mérite a été aussi décerné au Secrétaire général de Solidaris223, M. Halachi Maïga. La cérémonie a été marquée par des sketches, des imitations d’artistes et par la danse qui ont permis aux enfants d’étaler des talents artistiques insoupçonnés. En plus des prix pour ses meilleurs élèves, l’établissement a aussi remis des attestations de reconnaissance à ses meilleurs enseignants pour tous leurs efforts fournis durant cette année. Une manière de les exhorter à donner encore davantage donner le meilleur d’eux-mêmes l’année prochaine. Des attestations ont été remises à quelques parents dévoués ainsi qu’aux deux parrains de cet événement. Cette journée de remise de prix a non seulement mis en lumière les talents et les efforts des élèves de l’École privée «La Victoire», mais elle a également rappelé l’importance de l’éducation et de la reconnaissance des efforts individuels dans la construction d’un avenir prometteur.

Par ailleurs, Mme Dicko est nominée pour le trophée «Femme d’Impact» (Catégorie Impact social). Il s’agit d’Une initiative de «In’nov Mali» pour célébrer les femmes qui se sont distinguées ces 5 dernières années dans des domaines professionnels comme la politique, les médias, les arts et la culture, l’impact social, le sport, la beauté et le bien être, la littérature… Dans sa catégorie, la présidente de Solidaris223 est nominée avec Kadia Lah, Rose Bouzaid et Fatoumata Baraka Mint Hamoudy. Que de figures féminines emblématiques donnant plus de prestige à la future Couronne. La nomination est déjà une victoire, une belle reconnaissance. «Cette nomination représente pour moi bien plus qu’un simple hommage. Elle incarne la force et la détermination de toutes les personnes qui m’ont soutenue et inspirée tout au long de ce parcours», a-t-elle réagi à sa nomination.

Et de conclure, «cette reconnaissance me motive encore davantage à poursuivre mon engagement et à inspirer d’autres à s’impliquer activement dans notre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un changement durable et significatif». Elle mérite largement d’être soutenue parce qu’elle se bat pour les autres, notamment les démunis, les victimes de violence conjugale ou sexuelle…

Sory Diakité

