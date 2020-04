Dans le but de faciliter l’accès aux ouvrages à ses étudiants, l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest-Unité universitaires à Bamako (Ucao-UUBa) a procédé, le mercredi 18 mars dernier, dans sa salle de conférence, au lancement d’une bibliothèque numérique mise en place par la plateforme Cairn. Cette bibliothèque numérique a pour objectif de mettre à la disposition des étudiants des ouvrages de qualité afin de faciliter leur recherche.

La présentation de cette bibliothèque numérique s’est déroulée en présence du Pr Clément Lonah, président de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest-Unités universitaires à Bamako (Ucao-UUBa) ; Dr Sœur Thérèse Samaké, directrice Academique de l’Ucao-UUBa ; Mamadou Bah, chargé du projet ; ainsi que de plusieurs étudiants et étudiantes de l’Université.

Cairn est une plateforme qui permet l’accès aux documents à partir du numérique, à savoir des revues, des ouvrages, des magazines, des collections de poche, etc. Elle a été lancée par les éditeurs francophones (Belin, De Boeck, la Découverte et Erès) ayant en charge la publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales.

Dans son exposé, le responsable de la plateforme Cairn, François Bué, a expliqué que ladite plateforme compte aujourd’hui plus de 10 000 ouvrages, 9 magazines, plus de 700 ouvrages de sciences juridiques, de l’économie et de gestion, ainsi des collections de poches.

Pour sa part, le président de l’Ucao-UUBa se dit très heureux de pouvoir réaliser ce projet avec Cairn et son partenaire, Bibliothèque Bah au Mali. “C’est avec la volonté d’aider les Etats et parents à mieux encadrer les enfants en Afrique en leur donnant un enseignement de qualité que l’Ucao s’est engagée dans le domaine de l’enseignement supérieur. Nous voulons que le savoir soit partagé en Afrique de l’Ouest pour que nous puissions avancer ensemble. Avec cette plateforme, la conquête du savoir est encore mieux organisée et sera mieux réussie”, a-t-il précisé, avant d’ajouter qu’en plus d’une bibliothèque physique à Samaya, les responsables de l’Université ont jugé indispensable de doter l’Ucao-UUBa d’une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque sera accessible à partir de la plateforme Cairn.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :