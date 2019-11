Les responsables du projet USAID/Mali SIRA ont procédé, le mardi dernier, au conseil national du patronat du Mali à la présentation de leur projet « Yeelenkènè », un espace pour promouvoir la lecture chez les enfants, au secteur privé.

Les représentants des partenaires du projet issu du monde des assurances, des banques, de la société civile, des collectivités territoriales… ont pris part à la présentation du projet éducatif au niveau primaire « Yeelenkènè ». Ce projet, selon les différents présentateurs, est une petite bibliothèque communautaire contenant environ 350 titres avec comme objectif de créer le goût et l’engouement de la lecture-écritures chez les tous petits.

Cet espace aménagé pour l’initiation des enfants dans la lecture est meublé d’une malle métallique pour contenir des livrets, 75 titres de livrets en Bamanankan, des petites histoires d’une page recto-verso plastifiée, des cartes d’alphabet, du petit matériel didactique, une affiche des lettres avec des mots associés à des images et un tableau noir.

Le tout géré par deux volontaires sélectionnés par les communautés et formés par les membres du projet Mali SIRA partout il intervient. Outre, le projet permet, en plus de la lecture sur place, aux enfants et les parents d’emprunter des livrets et des textes plastifiés pour les besoins d’apprentissage à domicile.

Intervenant depuis 2017 dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et le District de Bamako, projet Mali SIRA « Yeelenkènè » se présente comme un outil indispensable dans l’apprentissage des futures cadres du pays tant les résultats obtenus sont prometteurs. Plus de 15 000 élèves des classes de première et deuxième année primaire et leurs parents dans 186 communautés-écoles ont déjà bénéficié des bienfaits du dit projet. Les progrès réalisés dans la lecture –écriture des enfants bénéficiaires du projet ont séduit le ministère de l’éducation nationale qui est entrain de réfléchir sur les pistes de l’introduire dans le système de formation primaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

