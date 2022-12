La cérémonie de sortie de la promotion Amadou Hampaté Ba de l’ISC Business School s’est déroulée le 03 décembre dernier à l’hôtel Azalai de Bamako. On notait la présence de l’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra, du Président directeur général du Groupe Azalai, non moins Président du Conseil national du Patronat du Mali, Mossadeck Bally, du représentant de la famille de l’homonyme de la promotion, Alpha Sory Ba et du Promoteur Directeur Général de l’ISC Business School, Racine Thiam.

Ce sont 98 heureux récipiendaires dont 59 en licence et 39 en master qui sont formés dans des filières porteuses du domaine de l’entreprise, des finances d’entreprise, de l’ingénierie financière, du markéting stratégique commercial, du management des projets.

« Nous sommes immensément heureux aujourd’hui », a souligné d’entrée de jeu Racine Thiam, Promoteur et Directeur Général de l’ISC. « Notre ambition est de former des hommes et des femmes capables dès leur sortie, d’être compétitifs sur le marché de l’emploi, de trouver des emplois ou d’en créer. Quand ils commencent leur vie professionnelle, le souhait est qu’ils soient les plus aguerris possible pour aller très loin », a soutenu le directeur général de cette école de référence qui forme des jeunes cadres compétents et pour qui, « il faut rendre à Amadou Hampaté ce qui lui appartient »

Mossadeck Bally, le président d’honneur de la promotion, non moins patron des patrons du Mali, a donné plusieurs conseils aux nouveaux diplômés. Il faut continuer d’apprendre, a-t-il martelé. « Car l’école donne des diplômes mais c’est dans la vie qu’on apprend beaucoup. En tant qu’entrepreneur, je vous demande d’entreprendre, d’être simples, curieux et surtout d’aimer votre pays ».

Abondant dans le même sens, l’ancien Premier ministre, Cheick Modibo Diarra, a exhorté les récipiendaires à rester toujours jeunes dans leur tête. Il a félicité le corps professoral de l’ISC pour le travail accompli au fil des ans afin de doter notre pays et l’Afrique de compétences.

Alpha Sory Ba, fils de l’homonyme de la promotion a, au nom de sa famille, remercié l’ISC et l’ensemble des étudiants pour l’honneur fait à cet africain de culture, de paix et de dialogue. Il a appelé les étudiants à s’inspirer des valeurs incarnées par celui dont la promotion porte le nom, à savoir le courage, l’abnégation, l’engagement, l’imagination et bien d’autres.

Par la voix de Alou Sada Koné, les étudiants ont exprimé leur fierté d’avoir reçu ces diplômes qui leur donnent des atouts importants pour la vie professionnelle. Le porte-parole des étudiants a remercié l’ensemble du corps professoral, des hommes et des femmes dont l’ambition est de servir.

Le groupe Bifenix composé de deux jeunes artistes, tous étudiants à l’ISC, a livré une partie musicale très spectaculaire.

Binafou Dembélé Stagiaire

