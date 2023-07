Le samedi 29 juillet 2023, la Cité des enfants de Bamako, a enregistré la cérémonie de clôture de l’atelier de renforcement de capacités des enfants parlementaires du Mali sur les techniques de plaidoyers et d’interviews médiatiques. Une activité soutenue par l’Unicef dans le cadre de la réalisation du Plan d’Action 2023 du Parlement des Enfants.

Ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie : représentant du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, du ministère de l’Education, celui de la Santé, ceux des départements du Sport et de la Communication ainsi que la représentante du Bureau Unicef au Mali.

En effet, du 23 au 30 juillets les enfants parlementaires du Mali ont participé à un atelier de renforcement des capacités des enfants parlementaires en plaidoyers et techniques d’interview médiatique sur la thématique : « On ne doit jamais marier une fille avant l’âge de 18 ans ».

L’objectif visé par cette formation est d’amener ces enfants à pouvoir mener des actions de plaidoyer dans leurs communautés en vue d’influencer les politiques et décisions relatives au mieux-être des enfants conformément à leurs droits.

Ils étaient 65 enfants parlementaires à être formés et outillés sur les techniques de plaidoyer, la communication digitale et l’art. En plus de 65 autres enfants en techniques d’interviews médiatiques. Au terme de la formation, 2 articles de presse écrite et digitale sur le plaidoyer en faveur de la vaccination et la nutrition ont été produits. Et 20 productions de contenu multimédias et artistiques ont été réalisées par eux sur les thématiques portant sur : l’éducation

Le Conseiller du département de la Femme et de l’Enfant, Harouna Samaké ainsi que l’ensemble des représentants des différents ministères ont salué l’initiative et réitérer l’accompagnement de leurs institutions.

Le Président du Parlement des Enfants, Imarrane Ag Mohamed dans son intervention, est revenu sur l’importance et la pertinence de ces formations auxquelles ont participé les enfants parlementaires de toutes les régions du Mali. Il a ensuite soumis une condoléance à savoir la réhabilitation du bâtiment de leur parlement. Chaque région participante a d’ailleurs présenté son plan d’action à réaliser sur la thématique de la formation. Prenant la parole, la représentante de l’Unicef a assuré que sa structure s’engage à répondre aux requêtes des enfants bien évidement avec l’accompagnement des départements présents. Pour M. Samaké, de similaires initiatives doivent être multipliées et délocalisées pour élargir les bénéficiaires.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :