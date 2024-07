Le directeur général de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE), Ibrahim Ag Nock, a animé mardi un point de presse dans la salle de conférence de la structure. Occasion pour lui d’évoquer l’état d’exécution des activités du programme de travail annuel.

Le Programme de travail annuel (PTA) de l’Agence nationale de l’Emploi (ANPE) 2024 est composé de 86 activités réparties entre cinq objectifs stratégiques immédiats de son plan stratégique de développement (PSD 2020-2025). « La mise en œuvre du PTA est régulièrement évaluée à mi-parcours et en fin d’année. Ces évaluations ont toujours fait l’objet de dissémination à travers la presse », a souligné le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock. D’où l’objet du présent point de presse, qui vise à partager avec la presse le point d’exécution du PTA 2024 à la date du 30 juin.

Ainsi, sur les 86 activités programmées, 51 activités sont exécutées ou en cours d’exécution à la date du 30 juin, soit un taux de réalisation de 59,30% et 35 sur 86 n’ont pas connu de début d’exécution. Ce taux d’exécution est cependant légèrement en baisse par rapport à l’année dernière à la même date qui était de 62%. Cette situation s’explique par la crise que traverse le Mali et d’autres aléas et asymétries liées aux ambitions de l’ANPE. « La différence est très marginale », insiste Ibrahim Ag Nock.

Du 1er janvier au 30 juin, l’ANPE a enregistré 1437 demandes d’emploi (991 hommes et 446 femmes) et 796 offres d’emplois. Elle a effectué 785 placements (674 hommes et 111 femmes), 535 carnets de travail établis, 86 attestations d’ouverture, 1351 régularisations d’embauche et 573 visites d’entreprises au cours de la même période. « Toutes ses activités sont inscrites dans la vision du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle », a rappelé Drissa Diouara, représentant le département de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

A l’en croire, l’emploi est une priorité pour les autorités du pays. « Au-delà du recrutement direct dans la fonction publique, il s’agit de mettre en place un dispositif ambitieux afin de faire face à l’employabilité des jeunes », a-t-il insisté.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

