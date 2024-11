“Les solutions nationales pour l’emploi : un avenir professionnel pour tous », a été le thème du salon national de l’emploi du 21 au 22 novembre 2024 au CICB.

En organisant le Salon national de l’Emploi, le département ambitionne de créer un cadre d’échanges et d’interaction entre les acteurs économiques, les chefs d’entreprises, les demandeurs d’emploi, dont les jeunes, les femmes et les institutions de financement et de garantie dans l’objectif de booster le marché de l’emploi dans notre pays.

Il s’agissait pour les acteurs de mobiliser, informer et sensibiliser les acteurs de l’emploi, capitaliser les expériences pratiques issues des échanges sur le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi, répertorier, partager et harmoniser les dispositifs et mécanismes adéquats d’information, d’accompagnement, d’orientation, de suivi des demandeurs d’emploi et des entreprises. Recueillir les préoccupations et les suggestions des acteurs en matière de rapprochement de l’offre de projets d’entreprise aux sources de financement et de garantie, favoriser la mise en place d’un cadre de synergie d’actions des acteurs en vue de contribuer à faire de l’intermédiation un outil efficace de promotion, de consolidation et de création d’emplois.

Durant deux jours, les structures du département, le secteur privé, les institutions de financement et de garantie ainsi que les partenaires techniques et financiers ont animé les thématiques relatives à : l’intermédiation, le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi, le rôle et la place de la digitalisation dans un monde numérisé, les mécanismes de financement et de garantie des projets d’entreprises: les opportunités, les difficultés, les solutions et le rôle ainsi que les responsabilités des acteurs publics et privés.

En plus des échanges thématiques, le salon a prévu des stands devant servir d’espaces d’exposition et de rencontres d’échanges entre les acteurs économiques, les structures d’accompagnement ou de soutien et les institutions de financement des projets d’entreprises.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la formation professionnelle, Drissa Guindo, notre pays connait une forte croissance démographique qui se traduit par une augmentation rapide de la population active. La majeure partie des actifs travaille dans le secteur primaire et le secteur tertiaire (63% et 25% respectivement).”C’est pour dire que la lutte contre le chômage et le sous-emploi demeurent des préoccupations majeures, susceptibles de menacer la stabilité sociale et économique de notre pays”, dit-il.

Le secrétaire général estime qu’en raison de son caractère transversal, l’emploi doit faire l’objet d’une attention particulière et nécessite une mutualisation des efforts de tous les acteurs et les orientations de notre Département préconisent justement des alliances et des partenariats stratégiques pour relever les défis communs, conformément aux orientations de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de la formation professionnelle.

