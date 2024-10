28e conseil d’administration de l’APEJ : 2500 jeunes en stage dans les services publics

Le conseil d’administration a examiné le procès-verbal de la 27e session ordinaire du 5 février 2024 et fait le point d’exécution de ses recommandations, évalué à mi-parcours le plan d’action 2024, le rapport de suivi du 13e programme de stage de formation professionnelle. Elle a également pris acte de cinq notes portant respectivement sur les programmes MLI/021/MLI022 et MLI/026 de LuxDev, le point des activités du Projet emploi et entreprenariat verts par et pour les jeunes dénommé “Go Green” ; le programme des Espaces orientation jeunesse, le partenariat Apej-OIM et l’évolution du partenariat avec le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel.

Dans son allocution d’ouverture Mme le ministre a indiqué que sur les 53 activités prévues pour l’exercice en cours, 12 ont été réalisées, 22 sont en cours de réalisation et 19 attendent d’être exécutées, soit un taux de réalisation de 22,65 % pour un taux d’exécution budgétaire de 52,38 %.

En outre, l’examen des rapports d’activités des premiers et seconds trimestres fait ressortir, qu’au titre de la composante renforcement de l’employabilité des jeunes, le placement de 217 jeunes en stage est effectif dans les entreprises alors que 2500 jeunes diplômés poursuivent leur stage dans les services publics depuis décembre 2023. Le suivi de ce contingent énonce que 2421 ont effectivement pris service (soit 97 %) alors que certains ont obtenu un emploi.

Le placement en apprentissage est également en cours pour 300 jeunes dans les entreprises vertes dans le cadre du Projet Emploi et Entrepreneuriat Verts par et pour les jeunes au Mali (EEVJM). Quant aux travaux Himo, ils ont couvert 171 jeunes dans les activités d’assainissement, de taille et de pose de pavées et d’aménagements.

Au titre de la troisième composante du financement potentiel de 550 jeunes et du financement effectif de 117 AGR. Par ailleurs plus de 12 millions de F CFA ont été recouvrés auprès des jeunes promoteurs.

Concernant l’extension des programmes de LuxDev à Bamako, 1000 jeunes sont ciblés pour la réalisation des bilans de compétence, 400 pour la formation en entrepreneuriat avec un accompagnement pour obtenir un crédit d’investissement, le soutien à 10 projets en économie verte, le soutien à 800 exploitations agricoles et à 250 micro, petites et moyennes entreprises ainsi que le renforcement des compétences des services techniques dont ceux du district de Bamako. Dans le cadre de ce programme, plusieurs foires agricoles ont déjà été organisées à Bamako, Kati, Baguinéda et Ouenzzindougou.

Casimir Sangala

