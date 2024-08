122 cas d’inondations, 30 cas de pertes en vies humaines, 7077 ménages touchés avec 47 347 personnes sinistrées et 104 blessés. C’est le bilan fait par le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes et les services techniques sur les inondations à la date du 21 août 2024 au Mali. Un lourd bilan suite aux fortes pluies de ces dernières semaines. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont alerté sur le risque de choléra lié à ces inondations. Elles invitent les populations à la vigilance même si aucun cas de choléra n’a été enregistré à ce jour.

Selon les spécialistes, les inondations peuvent provoquer beaucoup de problèmes. En plus des pertes en vies humaines et en matériels, elles peuvent favoriser la survenue de certaines maladies dont le choléra. D’où l’alerte des autorités sanitaires maliennes sur le risque sur d’une épidémie de choléra.

« Tout le monde sait que les inondations sont d’actualité. Dans certaines de ces localités, il y a beaucoup de latrines et de puits qui ont été inondés. Donc, on est en train de se préparer. On craint peut-être une épidémie de choléra, mais on ne croise pas les bras », a déclaré, la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, le mardi 20 août 2024 lors d’une conférence de presse tout en assurant que jusqu’à présent, toutes les mesures sont prises face aux différentes éventualités. « Chaque fois qu’il y a des sinistrés, nos équipes sont là sur place. Ils font le maximum pour essayer de prendre soin de ces sinistrés et de prendre en soin des latrines et les puits pour qu’il n’y ait pas de contamination », a précisé Colonel Assa Badiallo Touré.

Le dernier du Comité Interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes, tenue le 21 août 2024 décrit la situation comme suit : « 63 cas d’inondations survenus sur la période du 16 au 22 août 2024 avec 20 cas à Bandiagara, 11 à Tombouctou, 07 à Ségou, 04 à Kayes, 04 à Mopti, 03 à Bougouni, 02 à Koulikoro, 02 à Kidal, 02 à Douentza : 02 cas ; Gao: 01 cas; Kita: 01 cas; San : 01 cas et le District de Bamako : 05 cas ».

15 cas de pertes en vies humaines sont à déplorer sur la même période (06 à Ségou, 06 à Gao, 02 à Bamako, 01 à San).

En termes d’effondrement plusieurs cas d’effondrement ont été enregistrés. Il s’agit de 619 à Gao, 608 à Ségou, 51 à Koutiala, 41 à Kayes, 28 à Bamako, 07 à Tombouctou, 03 à Koulikoro, 03 à Kita, 01 à Douentza et 01 à San.

Au total, 122 cas d’inondations ont été enregistrés depuis le début de l’hivernage avec 30 cas de perte en vies humaines. Le nombre de ménages touchés sont 7077 avec 47 347 personnes sinistrées et 104 blessés.

Face à cette situation, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Secrétaire permanent du Comité Interministériel de Gestion des Crises et de Catastrophes a capitalisé les innombrables efforts consentis par le Gouvernement du Mali, parmi lesquels on peut citer entre autres : la poursuite des opérations de sauvetage, d’évacuation et de mise en sécurité des ménages sinistrés ; la distribution de vivres au profit de 56 ménages sinistrés dans le village de Touna; la distribution des kits aux sinistrés comprenant 321 cartons de savon, 884 balles de nattes, 145 balles de moustiquaires, 276 tentes et bâches et le paiement cash de 128 595 800 francs CFA; la distribution de 59 tonnes de céréales (52 à Bla et 07 à Bandiagara). A cela s’ajoutent, la remise de 21 tonnes de Riz au Gouvernorat du District de Bamako au profit des sinistrés ; le relogement de 903 ménages dans les écoles (40 à Bamako, 413 à Bla et 171 à Ségou); le renforcement du stock national de sécurité alimentaire ; la poursuite des travaux de curage des collecteurs et caniveaux à travers le pays. S’y ajoute la poursuite de la diffusion des messages de sensibilisation sur les radios, les télévisions, dans la presse écrite, et via l’application digitale SOS Sécurité et la diffusion, par les opérateurs téléphoniques (Orange Mali, Malitel), des messages de sensibilisation SMS élaborés par le MSPC.

Zié Coulibaly

Source : Plume Libre

