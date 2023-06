Samedi dernier, la 24e édition de la Quinzaine de l’environnement a fermé sa porte à Koutiala, la capitale de l’or blanc. C’était sous la présidence de Modibo, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

Après 15 jours d’activités, les rideaux sont tombés à Koutiala le week-end dernier, sur la 24ᵉ édition de la Quinzaine de l’environnement qui avait pour thème principal Femme, sa Terre, ses droits ». La quinzaine a connu des conférences- débats, des émissions audiovisuelles, des visites de terrain qui ont permis de faire des propositions de solutions durables à la pollution plastique à Bamako et dans les autres régions du Mali.

Cette Quinzaine est couplée aux journées mondiales de l’environnement et de la lutte contre la désertification et la sécheresse. « Nous devons retenir que le combat pour la protection de l’environnement est un travail de longue haleine qui exige l’implication et la participation effective de toutes et de tous. Nous devons donc être des éco citoyens soucieux de la sauvegarde de la planète pour nos progénitures », a dit le ministre de l’Environnement, Modibo Koné. Pour lui, « chaque jour qui passe, nous voyant inactifs, nous rend encore plus responsables de la destruction progressive de la nature. Nous devons bannir purement et simplement la pollution plastique de notre quotidien. Nous devons retravailler davantage sur l’émergence de l’économie circulaire à travers la réutilisation, le recyclage, la transformation des matériaux. Nous devons nous investir plus pour la défense des droits fonciers des femmes ».

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :