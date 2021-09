Hadama Diakité, le jeune Malien qui filme les visages du dérèglement climatique

Hadama Diakité est ému lorsqu’il prend la parole sur la scène du Congrès Mondial de la Nature, à Marseille, où le ePOP Network l’accueillait pour lui remettre deux prix en présence d’autres ePOPers venus d’Inde, de La Réunion ou du Burkina Faso. Un peu impressionné, il évoque rapidement son parcours de jeune engagé : « À 10 ans, j’ai rejoint une association locale dont la mission était de balayer les rues de son quartier. Dès six heures du matin, nous nous retrouvions pour collecter les déchets souvent même au-delà de nos rues. »

Déçu de l’inaction des autorités locales

Son diplôme universitaire en poche – filière informatique et industrielle -, il passe le concours de la fonction publique où ses missions l‘amènent à réaliser des vidéos. Pour ce jeune Malien très concerné, mais aussi « déçu » par l’inaction et la corruption des autorités locales, incapables d’assurer une gestion concertée de la crise environnementale, il était hors de question de rester muet ou inactif. Il fallait recueillir ces témoignages de la population, afin d’alerter la communauté scientifique, mais aussi les médias et le grand public. « J’ai eu envie de faire des vidéos, dit-il. Ça me paraissait évident que ces témoignages devaient être partagés. Et la communauté ePOP s’est rapidement révélée comme étant l’outil idéal pour concrétiser ce projet et le relayer. »

Survivre sur une montagne de déchet

Quelques mois plus tard, sa première vidéo est élue lauréate du grand prix ePOP 2020. Elle raconte le quotidien d’une femme qui vit, ou plutôt survit, sur une montagne de déchets plastiques. Hadama nous avouera, non sans fierté, qu’après sa publication massive sur les réseaux sociaux de ePOP, un riche donateur a décidé de lui construire une maison.