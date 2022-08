Les Rotary clubs Mali et Kankan en collaboration avec les services des Eaux et Forêts du Mali ont organisé le samedi 20 août 2022 une séance de reboisement sur les berges du 3ème pont à Magnambougou. Au total, 200 pieds d’arbres ont été plantés.

«Je plante un arbre avec toi » était le thème pour cette action commune de reboisement initiée par les Rotarys clubs du Mali et de Kankan. Dans ce nouvel axe stratégique en faveur de l’environnement, les rotariens ont planté cette année 200 pieds d’arbres pour la restauration du couvert forestier avec l’appui de la Direction générale des Eaux et Forêts.

Selon Ousmane Camara, porte-parole des présidents des clubs rotariens du District 9101, la présente journée de plantation d’arbres est l’expression de la volonté du gouverneur du district 9101 et l’ensemble des rotariens en vue de formaliser l’adhésion populaire en faveur de la restauration du couvert forestier. « Elle vise surtout à susciter chez le citoyen, l’amour et le respect de la flore et de la faune, pour une prise de conscience nationale, en vue d’une gestion durable de notre patrimoine forestier », a-t-il ajouté. Le porte-parole des présidents a tenu également à rappeler l’amour du père fondateur du Rotary envers la nature. « Le père fondateur du Rotary, Paul Harris, avait un faible pour les arbres. Au cours de ses nombreux déplacements en tant que président d’honneur du Rotary entre 1920 et 1930, Paul Harris et sa femme Jean, tous amoureux de la nature, ont planté des arbres en signe de bonne volonté et d’amitié », a-t-il rappelé. En plus, il a édifié l’assistance sur l’utilité des arbres. «Les fonctions de l’arbre dans une cité sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres, l’embellissement et l’ombrage qu’il procure. Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer les gaz à effet de serre émis notamment, par les industries et les véhicules dont le nombre croît de façon rapide ces dernières années. Par sa capacité à fixer le sol, l’arbre est le moyen le plus efficace pour assurer la restauration des milieux et éviter les effondrements, les éboulements ainsi que les inondations récurrentes dans nos villes », a-t-il détaillé.

Bazié Koné a transmis les salutations fraternelles du gouverneur du district 9101 du Rotary à tous les membres des clubs ainsi qu’à la Direction régionale des Eaux et Forêts du District de Bamako pour la concrétisation de ce programme. « Il vous dit que vous contribuez au développement de l’humanité ainsi qu’à la réalisation du 7ème axe stratégique de la fondation du Rotary qui est l’environnement. Il vous dit aussi que le grand partage pour un être c’est de planter un arbre pour l’humanité. En plantant un arbre, vous contribuez à cent ans de vie », a-t-il apporté.

La Directrice régionale des Eaux et Forêts du District de Bamako, Colonel Djénèba Guindo, pour sa part, a remercié les rotariens pour cette belle initiative et les a exhortés au suivi des arbres plantés en collaboration avec les services techniques des Eaux et Forêts.

Boubacar Idriss Diarra

