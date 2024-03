Le Prtd-Mali lance hier par le premier ministre : Accroitre la pratique de restauration des terres dégradées

Le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga a procédé hier jeudi 14 mars à l’hôtel Radisson Collection au lancement officiel du Projet de restauration des terres dégradées au Mali (PRTD-Mali). Ce projet d’une durée de 7 ans a pour objectif d’accroitre l’adoption de pratiques de restauration des terres dégradées intelligentes par rapport au climat et accroitre l’accès aux opportunités de revenus au Mali.

Cette cérémonie de lancement a enregistré la présence de Mamadou Samaké, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Madou Diallo, coordonnateur national du projet PRTD-Mali, Abdoulaye Coulibaly, gouverneur du district de Bamako, ainsi que les responsables techniques de plusieurs départements ministériels.

La dégradation des terres menace les modes et les moyens d’existence de nombreux ménages, en réduisant la production alimentaire et le stockage de l’eau, affectant négativement la biodiversité, le carbone organique du sol et les services écosystèmes.

C’est pour apporter des réponses à ces problématiques que le gouvernement du Mali avec l’accompagnement technique et financier de la Banque mondiale a créé le Projet de restauration des terres dégradées au Mali (PRDT-Mali).

Le chef du gouvernement a indiqué que c’est pour faire face à la dégradation des terres, aux impacts climatiques, à la violence et à l’insécurité alimentaire que gouvernement du Mali avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale qu’a été initié le PRDT-Mali.

“Le projet de restauration des terres dégradées au Mali dont l’objectif est d’accroitre l’adoption de pratiques de restauration des terres dégradées intelligentes par rapport au climat et accroitre l’accès aux opportunités de revenu cadre parfaitement avec la vision de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat et contribue directement à la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement de la Transition à travers l’objectif 5 : Améliorer les conditions de vie des populations. Il est opportun de signaler que PRTD touchera 2,3 millions de bénéficiaires dans 87 communes ciblées sur la base de l’indice de vulnérabilité”, a-t-il précisé.

Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, a expliqué le projet vise à restaurer le capital social, le capital culturel et le capital naturel à travers ses composantes et actions qui sont le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, la planification et développement territoriaux tenant compte du climat, la stratégie de réduction des conflits, la restauration des paysages et des services écosystémiques et l’amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux.

“Les bénéficiaires directs sont estimés ente 2 et 2,3 millions de personnes comprenant : les populations vulnérables, les communes, les autorités traditionnelles et coutumières, les services techniques de l’Etat aux niveaux central et déconcentré, les organisations de producteurs, les micros, petites et moyennes entreprises, les investisseurs privés intéressés par les produits forestiers non ligneux durables et la société civile.

J’engage l’ensemble des structures techniques des ministères sectoriels concernés ainsi que l’Unité de gestion du projet à œuvrer chacune en ce qui la concerne pour la bonne mise en œuvre du projet en vue de l’atteinte des objectifs”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier et féliciter l’équipe de la Banque mondiale et plus particulièrement la directrice des opérations, Mme Clara De Sousa, Taoufiq Bennouna et Mme Yasmina OOdally pour leur disponibilité et accompagnement pendant tout le processus de préparation du projet jusqu’à la mise en vigueur.

La directrice des opérations de la Banque mondiale a souligné que le PRTD-Mali se distingue par plusieurs innovations qui permettront non seulement d’atteindre les objectifs fixés, mais même de les dépasser. “Le projet permettra au Mali d’avoir des informations supplémentaires sur ses ressources à travers les plans d’aménagement forestiers, pastoraux et ceux de la pêche qui seront élaborés et mis en œuvre. Il s’agit d’une activité stratégique, structurante et innovante, et ce, à plusieurs égards. Elle est stratégique parce qu’elle permettra aux décideurs d’évaluer de manière plus précise tant la qualité que la quantité de son patrimoine naturel productif ainsi que son capital humain. Elle est structurante, car ses résultats permettront d’orienter plus efficacement la politique nationale en matière de gestion des ressources naturelles. Elle est également innovante, car sa réalisation se fera de manière régulière par l’administration, plutôt qu’être dépendant de financements opportuns. Le PRTD-Mali investira donc dans le développement régional intégré et l’autonomisation des populations locales dans la gestion des ressources, la création d’emplois pour les jeunes qualifiés et non qualifiés, la diversification et augmentation de la valeur ajoutée des ressources et produits des zones ciblées, ainsi que leur préservation”, a-t-elle mentionné.

Mahamadou Traoré

