Mali : 55% de la population ne disposent pas de service de base d’assainissement, selon la DNACPN

En prélude à la journée mondiale des toilettes, célébrée le 19 novembre de chaque année, le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable en partenariat avec WaterAid a organisé une conférence de presse le vendredi 17 novembre. Objectif : informer et sensibiliser le public sur l’importance de l’accès aux toilettes. C’était sous l’égide du Directeur Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), Niarga Oulé Dembélé.

Initiée en 2001, la journée mondiale des toilettes vise à sensibiliser, informer le public sur l’importance de l’accès aux toilettes. C’est l’occasion d’appeler les dirigeants à accélérer les progrès pour l’accès universel à l’assainissement. Quant aux populations, elles doivent adopter les bonnes pratiques en matière de conception, d’utilisation et d’entretien des toilettes. Le thème retenu cette année est : « Accélérer le changement ». C’est un thème qui met l’accent sur l’urgence d’accélérer les progrès pour l’atteinte de l’objectif du Développement durable (ODD) N°06 qui vise à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ».

Au Mali, selon la Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), seulement 45% de la population disposent d’un service de base d’assainissement, soit environ plus de 10 millions de personnes et la défécation à l’air libre est pratiquée par 5% de la population. En termes clairs, 55% (plus de la moitié de la population malienne) ne disposent pas de service de base d’assainissement (c’est-à-dire pas d’accès aux toilettes). Ce qui est très loin des engagements pris par le Mali dans le cadre des ODD à savoir l’accès aux toilettes à l’ensemble de la population à l’horizon 2030, a souligné le directeur DNACPN, Niarga Oulé Dembélé.

La problématique liée à l’accès aux toilettes est un véritable casse-tête dans notre pays. Toutefois, la question des toilettes est une tâche prioritaire du gouvernement. C’est pourquoi des dispositions sont en train d’être prises par le gouvernement pour permettre à une grande majorité de la population d’accéder aux toilettes, notamment la relecture de la politique nationale d’assainissement pour corriger certaines insuffisances, a annoncé le directeur du DNACPN.

Les représentants de WaterAid, Aly Sow, et du CN-CEPIA, Ousmane Kida, ont insisté sur l’importance de l’accès à des toilettes. « L’assainissement est le premier maillon de la santé publique », a indiqué Sory Ibrahim Bouaré, conseiller santé, environnement au bureau de l’OMS à Bamako, qui estime que l’accès aux toilettes sauve des vies en empêchant la propagation des maladies par les matières fécales. Le manque d’assainissement constitue un risque important pour la santé publique et affecte les populations pauvres, marginalisées et vulnérables.

Compte tenu de certaines spécificités, la journée mondiale des toilettes sera célébrée au Mali, le 21 novembre. Elle sera marquée par le concours des toilettes propres entre les différents centres de santé de Bamako et une exposition de démonstration de toilettes propres à la cité des enfants.

