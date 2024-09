Mali : Des quantités de pluies supérieures à celles observées la semaine dernière attendues

« Des quantités importantes de pluies attendues durant la semaine avec des risques d’inondations dans toutes les régions et le district de Bamako », a annoncé Mali-météo dans un communiqué ce lundi. Il précise que des orages accompagnés de pluies se produiront au cours de la semaine avec des quantités supérieures à celles observées la semaine écoulée. Les pluies diluviennes varieront d’une région à une autre. Les villes de Kidal, Kayes, Nioro, Gao,Taoudéni, Ménaka, Douentza seront moins arrosées contrairement aux autres villes du pays qui vont enregistrer des précipitations tous les sept jours de la semaine. C’est la deuxième semaine consécutive de pluies qui s’annonce au Mali. La semaine dernière, de très fortes pluies se sont abattues dans la journée dans les débuts de soirées du vendredi et samedi à Bamako. Les services techniques du Ministère de la a Santé et du Développement Social et de la Protection civile du District de Bamako ont établi un bilan lourd. Ce bilan est marqué par de nombreux dégâts matériels, la mort de 4 personnes dont 3 à Koulouba village et une personne à Sogonafing et une autre portée disparue.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

