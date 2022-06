Avec 2/3 de son territoire désertique, le Mali fait face au quotidien à de multiples défis environnementaux. Les acteurs publics et privés et la société civile se mobilisent, du 5 au 17 juin, pour la cause environnementale à travers campagne de communication à grande échelle. Les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’édition se tiendront à Bougouni.

De multiples défis environnementaux captent cette 23e édition de la quinzaine de l’environnement. Des défis qui ont pour nom : la persistance des conditions climatiques défavorables, pression sur les ressources encore disponibles systèmes, progression alarmante de la désertification, déficit d’assainissement et pollution des eaux, de l’air, des sols etc.

Cette campagne de communication à grande échelle se déroulera entre deux dates majeures (5 et juin) à Bamako et l’intérieur du pays. Cependant, les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’édition se tiendront à Bougouni autour des thèmes suivants : « une seule Terre », pour la journée mondiale de l’Environnement le 5 juin ; et « se relever ensemble de la sècheresse », pour la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin.

A travers le premier slogan « Une seule Terre », le Ministère en charge de l’Environnement, l’Assainissement et du Développement durable à travers l’Agence de l’Environnement et du Développement durable (AEDD), veut lancer un appel à la mobilisation pour la préservation des ressources limitées de cette nouvelle région et inviter pour opérer des changements transformateurs dans les politiques et dans les choix en vue d’un mode de vie plus propre, plus vert et plus durable en harmonie avec la nature.

Le deuxième slogan rappelle le ministère, est une invitation aux territoires, sujets à la sécheresse, à élaborer des plans d’action en vue de réduire les catastrophes dues à la sécheresse et soutenir la préparation à la sécheresse et la résilience à l’échelle mondiale.

Selon la commission nationale d’organisation de la 23e édition de la Quinzaine, le choix sur la région de Bougouni se justifie par la volonté clairement affichée du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable de relever les défis environnementaux de cette nouvelle région. Ce, en impliquant l’ensemble des acteurs à la campagne de communication en faveur de la protection de l’environnement.

En lien avec les thématiques retenues, l’édition 2022 de la Quinzaine prévoie des activités d’expositions sur les bonnes pratiques de protection de l’environnement, des conférences débats, des journées scientifiques, la présentation et démonstration de nouvelles technologies de même que des formations à l’endroit des journalistes et communicateurs sur les thèmes retenus.

Kadiatou Mouyi Doumbia

