Mali-Folkecenter en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, le Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Ministère de la Communication et de l’Economie Numérique, organise la première édition de la Semaine de l’Innovation et des Technologies adaptées du 22 au 24 mai prochain au CICB. Le thème central de la semaine est : « Climat et innovation digitales : quelles opportunités pour les emplois verts et le développement durable ? ».

Coprésidée par la représentante du Ministère de la Communication et son homologue de l’Entreprenariat National, la présente conférence était animée par le président du conseil d’administration de Mali-Folekecenter Nyetaa, Ibrahim Togola. La Semaine de l’Innovation a pour objectif de : partager les opportunités offertes par les emplois verts, les solutions climatiques et le digital. Elle sera également être un espace d’échange et de partage pour les participants, mais surtout une tribune pour célébrer le génie et le talent des jeunes dans le domaine de l’innovation, a fait savoir M. Togola. Au programme, il est prévu des conférences, des expositions et des rencontres B2B.

