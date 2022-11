Les élèves du groupe scolaire Niomi de Hamdallaye ont procédé, le samedi 05 novembre, à la visite du Centre de Formation Pratique Forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro (CFPFT) où se trouve une forêt protégée. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique européenne. C’était sous l’égide de Bart Ouvry, Ambassadeur de l’Union européenne au Mali.

Apprendre et sensibiliser les élèves sur le rôle et l’importance des arbres, c’est l’objectif de la semaine de la diplomatie climatique européenne organisée par la Délégation de l’Union Européenne au Mali. C’est dans ce cadre qu’une centaine d’élèves des groupes I, II et IV du groupe scolaire Niomi de Hamdallaye ont visité le Centre de Formation Pratique Forestier Colonel Jean Djigui Keita de Tabakoro (CFPFT) où se trouve une forêt protégée.

Guidés par le personnel du CFPFT, l’excursion a été l’occasion pour la plupart des enfants d’être en contact pour la première fois avec la forêt. Les échanges avec le personnel des eaux et forêts a porté sur la place et l’importance des arbres. Les forestiers ont beaucoup insisté sur les vertus des arbres et ont attiré l’attention des élèves sur les conséquences de la déforestation.

A la fin de la visite, les élèves qui ont appris à connaître physiquement les types d’arbres se sont engagés à respecter désormais l’environnement tout en promettant de transmettre le message à leurs parents. « Il faut que le citoyen partout au monde y compris au Mali soit conscient de l’enjeu sur le respect pour l’environnement. Il faut que protéger les ressources naturelles, protéger les arbres soit un réflexe de tous les maliens », a rappelé l’Ambassadeur de l’Union Européenne.

Tout en saluant le travail des agents des Eaux et forêts, Bart Ouvry a insisté sur la sensibilisation de la population d’où l’importance de faire visiter le centre aux élèves. « Quand on est sur le terrain, on comprend que l’arbre, c’est l’ombre, ce sont les fruits. C’est aussi la protection des ressources en eau » a fait remarquer le diplomate européen. L’arbre, c’est vraiment la vie, a insisté le chef de la délégation européenne au Mali.

Pour sa part, le directeur général du CFPFT a insisté sur la pertinence de la visite des élèves au Centre de formation pratique de Tabakoro. « Quand tu as un enfant avec toi, tu es sûr d’avoir sa mère et son père. Cela veut dire que quand tu as un enfant, tu as la famille et tu as le monde entier. S’ils ont des idées à cet âge par rapport à l’intérêt et le rôle qu’ils doivent jouer par rapport à l’amélioration du cadre de vie, je crois que la cible est atteinte », assuré le Colonel-major des Eaux et Forêts, Abdoulaye Tamboura.

A noter que le CFPFT est un établissement de formation des forestiers qui forment les agents et les techniciens des Eaux et Forêts. Cette visite sur le terrain intervient après des cours théoriques en classe sur le rôle et l’importance de la forêt.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

