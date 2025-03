Dans une interview exclusive qu’il a accordée à nos confrères sud-coréens de News Fim, le président du Fonds vert pour le climat (FVC), le Malien Seyni Nafo, pointe du doigt les Etats-Unis comme un obstacle à la levée de fonds pour le climat.

Récemment, le président américain Donald Trump a provoqué un grand choc en signant un décret exécutif visant à se retirer de l’Accord de Paris et à abolir les politiques vertes. Les conséquences de ces décisions du président américain ont eu des impacts très négatifs sur la levée des fonds pour le climat. “Je regrette profondément que les Etats-Unis se soient retirés de l’Accord de Paris et aient annulé leur soutien de 4 milliards de dollars au FVC”, souligne le président Seyni Nafo.

“Notre deuxième tour de financement était de 14,6 milliards de dollars, mais avec le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris, le financement actuellement disponible a été réduit à 10,6 milliards de dollars”, ajoute-t-il, expliquant : “Il s’agit d’une perte importante”. D’après Seyni Nafo, le conseil d’administration et le Secrétariat du FVC discutent actuellement de diverses mesures pour non seulement combler le déficit financier, mais aussi mobiliser des ressources financières plus substantielles.

A l’opposé des Etats-Unis, Seyni Nafo fait l’éloge de la République de Corée la présentant comme un modèle dans ses efforts en faveur du climat.

“Bien que la Corée du Sud soit un pays qui n’a pas d’obligation légale ou obligatoire de soutien financier au financement climatique, elle a néanmoins fourni un soutien coopératif dans un esprit de solidarité internationale et de coopération Sud-Sud”, commente le président du Fonds vert pour le climat.

“Le gouvernement coréen contribue également sans problème au fonctionnement du FVC et apporte un soutien politique à la coopération au développement”, souligne-t-il.

A noter que la Corée du Sud abrite le siège du Fonds vert pour le climat à Songdo, Incheon, depuis 2013.

B Traoré

Action climatique :

Le FVC approuve le financement de 11 projets et décide d’établir

Une présence régionale

Le Conseil du Fonds vert pour le climat (FVC) a approuvé le financement de 11 projets et a décidé d’établir une présence régionale lors de sa 41e réunion coprésidée par Seyni Nafo et Leif Holmberg.

Le montant du financement des 11 projets approuvés par le conseil du FVC s’élève à 686,8 millions USD avec le cofinancement 1,5 milliard USD. Ces d’investissements devraient apporter un soutien direct à 115,5 millions de personnes dans 42 pays et permettre d’atténuer l’équivalent de 45,3 millions de tonnes métriques de CO2. Les nouveaux projets incluent des premiers investissements nationaux en Serbie pour améliorer la résilience des forêts et au Togo pour renforcer la résilience climatique des communautés vulnérables.

Une autre décision phare et salutaire du conseil du FVC lors de cette réunion est l’établissement de la présence régionale du Fonds pour se rapprocher des pays en développement qu’il dessert. Cette présence régionale renforcera l’accès au Fonds et augmentera l’impact climatique de ses projets.

Selon le coprésident Seyni Nafo du Mali, les 11 nouveaux projets approuvés lors de ce Conseil apporteront un financement climatique urgent pour soutenir les pays en développement. Avant de préciser que six des propositions de financement approuvées passeront directement à la phase de mise en œuvre avec la signature immédiate des accords de projet, montrant que le FVC répond au besoin urgent d’action sur le terrain. En outre, les partenariats du Fonds avec le secteur privé continuent de mobiliser des ressources supplémentaires essentielles, ce qui renforce davantage la capacité du FVC à mettre en œuvre des actions climatiques efficaces au niveau local, ajoute le coprésident du Conseil Leif Holmberg de Suède.

Pour sa part, la directrice exécutive du FVC, Mafalda Duarte, s’est dite heureuse que le Fonds ait franchi une étape historique en établissant une présence dans des régions clés, rapprochant nos spécialistes de classe mondiale de ceux qui bénéficieront le plus de leur soutien. Pour elle, cette décision renforce la capacité du Fonds à concrétiser les plus de 680 millions USD de nouveaux engagements d’action climatique annoncés lors de cette réunion du Conseil, portant le portefeuille total du FVC vers 17 milliards USD dans 133 pays.

Pour rappel, le FVC a pour mandat de soutenir les besoins des pays et des communautés mal desservis qui sont les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Avec les dernières approbations de projets, le portefeuille global du Fonds comprend 297 projets, avec un montant total de financement du FVC de 16,6 milliards USD et 62,7 milliards USD avec le cofinancement. L’investissement se fait principalement sous forme de subventions (74 %), complété par des prêts (16 %) et des prises de participation (10 %). Par ailleurs, le Fond vert pour le climat s’illustre dans la mobilisation des investissements privés. Cela est perceptible à travers l’approbation de deux projets. Le premier projet qui sera établie au Sénégal favorise l’agriculture intelligente face au climat. Tandis que le second projet établit un fonds pour les terres durables en partenariat avec Mirova pour lutter contre la déforestation liée à l’agriculture dans plusieurs pays.

Aussi, le Conseil a approuvé six nouveaux partenaires de mise en œuvre des projets du FVC, dont cinq des partenaires nationaux et régionaux, pour soutenir l’engagement du FVC en faveur de l’accès direct dans les pays en développement. Le Burkina Faso a sa première entité à accès direct, tandis que l’Arménie a sa première entité à accès direct du secteur privé.

B T.

