Cette banque continentale est représentée dans plus de 14 pays d’Afrique. Son siège est actuellement à Tunis (Tunisie) du fait de la crise libyenne. C’est dans ce pays qu’elle est née. Depuis plus de 20 ans, cette grande banque continue d’assurer le bien-être des populations africaines, car elle a une vocation commerciale. Elle est représentée au Mali à Bamako ou son siège principal s’y trouve. Elle a des agences dans les quartiers et les régions du Mali.

Le constat est que son personnel est courtois et s’occupe bien des clients. En un mot, ces travailleurs sont des professionnels dans la plupart des cas. Cependant, il est à noter qu’à l’Agence principale, il y a une certaine Madame F qui se prend pour la Reine Catherine II de Russie, la Sémiramis. La dame d’une autre époque s’occupe de la monétique c’est-à-dire des cartes bancaires. Elle s’emporte souvent comme un ballon de baudruche contre les clients qui veulent s’assurer que leurs opérations se sont bien passées. C’est à ce moment qu’elle sert la mine et lance des sales mots à ses clients. On a l’impression qu’elle ne maitrise pas son travail. Elle trouve toutes les occasions pour déplaire à sa clientèle. Nous attirons l’attention des responsables de cette banque sur le cas de cette dame qui mérite d’aller à la réception des courriers. Sinon à ce poste, beaucoup de clients vont fuir cette banque.

À bon entendeur, salut.

La Rédaction

