Accidents de la circulation routière en 2020 : 9309 cas pour 8231 blessés et 622 morts

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de promouvoir et de renforcer la sécurité routière, l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a tenu dans ses locaux, le mercredi 18 août 2021, la 21ème session de son conseil d’administration. La session était présidée par le président du conseil, le contrôleur général de police, Brahima Diarra, avec à ses cotés, la directrice générale de l’ANASER, Mme Doumbia Diadji Sacko. Les administrateurs se sont penchés d’abord sur l’examen des projets de mise en œuvre des recommandations de la 20ème session ordinaire, ensuite le rapport d’activités au 30 juin 2021, enfin l’état d’exécution du budget sur cette même période. Il a été révélé, lors de cette session, qu’en 2020, il y a eu 9309 accidents de la route, 8231 blessés et 622 morts.

Au cours de la session, le président du conseil d’administration (PCA) a révélé que le projet de budget 2021 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2. 270. 675. 000 FCFA. A l’en croire, sur 49 activités programmées en 2021, le bilan à mi-parcours montre que 4 activités ont été exécutées, soit un taux d’exécution de 8% ; 18 l’on été partiellement, soit un taux d’exécution de 37% et 27 n’ont pas été exécutées. Selon le PCA de l’ANASER, ce faible taux s’explique par la pandémie de covid-19 et les problèmes socio-sécuritaires récurrents. En perspective, il a souligné que sa structure mettra l’accent sur la sensibilisation, la formation à l’endroit de la jeunesse dans les différents établissements scolaires et universitaires. L’intensification des campagnes de communication sur le port du casque, le renforcement de la réglementation en matière de sécurité routière, la protection des piétons, sont entre autres des actions qui seront menées durant le reste de la période en cours.

D’après la directrice générale de l’ANASER, Mme Diadji Sacko, ils ont enregistré en 2019, 663 morts sur les routes ; et en 2020, le nombre de morts s’élève à 622 (avec une nette diminution). « Même si on a 1 tué sur la route, c’est toujours un tué de trop. Nous devons multiplier la sensibilisation, la communication pour éviter les accidents surtout mortels sur nos routes », a dit la directrice de l’ANASER.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :