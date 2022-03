Le vendredi 4 mars dernier, les hommes du Commissaire Divisionnaire du 9ème Arrondissement, Santigui Kamissoko ont mis aux arrêts un individu se faisant passer pour un lieutenant de la Gendarmerie Nationale. Ainsi, Il est identifié par ses initiales ‘’A.B’’ et avait reçu à soutirer plus d’une dizaine de millions à ses victimes.

Malin et malin et demi, celui qui pouvait arrêter ce colosse escroc, dont les initiales du nom donnent les deux premières lettres de l’alphabet français ‘’AB’’.

En effet, A.B est un civil qui se déclarait être un lieutenant de la Gendarmerie, précisément un officier gendarme en service à la Présidence de la République. Un soit disant officier désigné pour collecter des fonds pour le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Et ce, dans le but d’aider les autorités en cette période exceptionnelle (Transition), vu l’embargo que notre pays subit depuis le 9 janvier dernier. Ses cibles sont soigneusement choisies parmi les commerçants et des particuliers en quête de notoriété. Auxquels, il promettait en retour des marchés publics.

A cet effet, pour la réussite de ses coups malsains d’escroquerie, A.B se servait fréquemment d’une application informatique capable d’imiter des voix humaines au téléphone. Par ce même moyen, il mimait parfaitement la voix du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta pour extorquer de l’argent à ses victimes. Par notre source policière, le faux Gendarme qui se faisait passer aussi comme représentant du Président de la Transition a reçu à déplumer une trentaine de victimes pour un chiffre d’affaires de plus de 10 millions de FCFA dans la poche. Toute chose qui démontre qu’il a longtemps fait de ce sale acte son travail. Et si la transition devrait faire 5 ans, il allait construire un empire financier dans cette escroquerie. Surtout qu’il ne laissait aucun doute à ses victimes de croire à son intégrité, digne d’un officier de la gendarmerie. En plus de cela, il faisait croire à ses victimes de converser au téléphone avec le président de la Transition, en leur faisant souvent écouter les échanges.

De ce fait, en plus de son faux statut d’officier de la gendarmerie et collaborateur direct du président de la Transition, cette application a beaucoup servi à cet escroc d’avoir toujours pu alpaguer ses interlocuteurs. Surtout qu’il s’est présenté constamment en tenue correcte de Gendarme, avec une carte professionnelle de cette corporation.

Ce gaillard a continué ses sales besognes jusqu’à cette date fatidique du vendredi 4 mars 2022 à Bolibana en CIII du district de Bamako. Il était filé par la police et finalement arrêté à la suite d’une plainte dont il fait l’objet par une de ses victimes. Selon toujours notre source, il s’agit d’une vendeuse qui a été victime de ses agissements. Par leur professionnalisme et promptitude, les hommes du commissaire Kamissoko l’ont immobilisé comme un véhicule arrêté par du frein à main. A la lumière des enquêtes ouvertes, il s’est révélé que le faux Gendarme est un récidiviste qui vient de passer 2 ans en prison pour les mêmes infractions. L’escroc A.B a été incarcéré en attendant d’être présenté à un juge.

Par Mariam Sissoko

