On se souvient encore de l’assassinat lâche et barbare de Amadomo Dolo, vendeur de condiments de son état à son domicile dans la nuit de vendredi à samedi 28 juin 2019. D’après sa famille, c’est dans son sommeil qu’il a été abattu par des personnes non encore identifiées. Est-ce un cas de vol ? Difficile à dire puisque la moto qui était dans le salon n’a pas été emportée bien qu’elle portait la clé. Sa recette du jour n’a pas été touchée également. Seul son téléphone a été emporté. Le commissariat de police du 6ème arrondissement qui est en charge de l’enquête a d’abord fait mention des coups de poignards, une thèse que les proches de la victime avaient rejetée en montrant le lit transpercé par des balles et les obus. Un mois après, toujours aucune piste. La famille quant à elle attend désespérément les conclusions de l’enquête pour savoir les conditions de sa mort. ” La mort est un passage obligé pour chacun de nous et nul ne l’ignore. Ce que nous voulons est: qui a tué notre frère et pourquoi?” confie Amène Dolo, grand frère du défunt.

Rappelons que le défunt n’avait que 28 ans et s’apprêtait à se marier au moment de son assassinat. Espérons toujours que le grappin sera mis sur l’auteur de cet odieux crime. Amadingué Sagara

