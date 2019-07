Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet à Baco-Djicoroni ACI, une équipe du commissariat du 15ème arrondissement a mis aux arrêts trois individus pour braquage à mains armées. Il s’agit des nommés Sékou Kouyaté alias ‘’Papani’’, Issa Fofana dit ‘’Le’’ et Bourama Diarra. Ils sont actuellement à la disposition du Tribunal de Grande instance de la commune V pour répondre de leur forfait.

Bamako devient de plus en plus une ville risquée à cause de l’insécurité. Une fois de plus, des bandits viennent d’être mis hors d’état de nuire par les limiers du commissariat du 15ème arrondissement à Baco-Djicoroni. Un Commissariat désormais dirigé par la commissaire principale, Aminata Louise Keïta.

En effet, les nommés Sékou Kouyaté alias ‘’Papani’’ et Issa Fofana ‘’Le’’ ont été surpris par les éléments de la Brigade de Recherche (BR) du capitaine IliasGoro au niveau du night-club ‘’Coffre-Fort’’ vers 2heures du matin à Baco-Djicoroni en commune V.

Ces deux braqueurs, munis des pistolets automatiques ont fait descendre un jeune homme de son engin à deux roues. Pris par la peur, ce dernier ne bronche pas, il leur donne la clé de son engin en confiant son sort au bon Dieu. Et son vœu sera exaucé. Malheureusement pour les braqueurs, au même moment, une patrouille de routine du Commissariat du 15ème arrondissement débarque sur les lieux. Surpris, les bandits prennent la poudre d’escampette. C’était mal connaitre l’agilité des jambes des éléments du 15ème arrondissement. Qui ont engagé une course poursuite derrière les braqueurs afin de les arrêter pour les conduire dans les locaux du 15ème arrondissement. Aussitôt, une séance d’interrogatoire s’en est suivie. Il était très difficile, voire impossible pour ces bandits de se tirer d’affaires. Cela étant donné que le capitaine de policeGoro avait déjà réuni contre eux toutes les preuves d’un flagrant délit de braquage nocturne sur la voie publique. C’est pourquoi, ils n’ont fait que reconnaître les faits reprochés à eux, notamment la détention illégale d’arme et le fait de braquage. Mieux, ces deux bandits ont cité les noms des autres membres de leur gang dont un certain BouramaDiarra.Mis sur cette piste, les éléments de la Brigade de recherche du 15ème arrondissement, ont procédé à une perquisition dans la journée du samedi 13, au domicile de ce dernier à Sabalibougou. Cette action a porté ses fruits, car ils ont découvert chez Bourama Camara un pistolet automatique.

Cesredoutables bandits sont désormais à la disposition du Tribunal de Grande Instance de la commune V pour répondrede leurs actes.

Par Mariam SISSOKO

Commentaires via Facebook :