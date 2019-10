Nafou Traoré, âgé de 36 ans, médite désormais son sort derrière les barreaux. Ce jeune homme s’était fait une mauvaise réputation dans le cambriolage des familles aisées des quartiers de Baco-djicoroni ACI, Golf et Kalaban-Coura ACI. Le 18 octobre dernier, les éléments de la Brigade de Recherche du commissariat de Police de Kalaban-Coro, conduite par le Capitaine Aboubacar Traoré, ont mis fin à sa course.

-Maliweb.net- Environs 500 familles des quartiers où Nafou Traoré opéraient auraient été victimes à son entreprise machiavélique de 2015 à nos jours, selon la Police. En effet, ce présumé cambrioleur des familles aisées avait fait le vol d’or son sport favori. Pour y parvenir, Nafou Traoré avait mis en place un mode opératoire incroyable. Il ciblait les familles riches entre 4 heures et 6 heures du matin où il faisait irruption nuitamment dans les chambre à coucher, puis braqua une torche sur le couple dans son profond sommeil, l’intimida de se taire sinon ses compagnons restés postés à la porte viendront à son secours. Ensuite, le barreau ligotait sa proie et s’emparait de tout ce qui est précieux : or, argent et diamant avant de s’évaporer.

La police rapporte que Nafou Traoré a opéré pendant environ 5 années dans les quartiers de Baco-djicoroni ACI et Golf, Kalaban-Coura ACI où il coupait le sommeil a beaucoup de famille. Les mêmes sources policières indiquent qu’il a vidé certaines familles deux fois. Les dégâts financiers de Nafou Traoré auraient été estimé à des centaines de millions de nos francs au regard du kilo d’or et l’argent liquide qui ont été volés d’après les différentes plaintes que le commissariat a reçu.

Une dame dont nous tairons le nom, que nous avons rencontrée au commissariat de Police de Kalaban-Coro, déclare : « Dans la nuit du 18 au 19 mars 2019, il a cassé les vitres de ma chambre, ouvert mon armoire et volé tous mes bijoux. C’est plus de 5 kilogrammes ». La victime a affirmé que Nafou Traoré est bel et bien le cambrioleur qui a pénétré nuitamment chez lui. Depuis la nouvelle de son arrestation s’est répandue, les témoins affluent partout. Certaines familles victimes du mauvais projet de Nafou Traoré indiquent qu’il les profère des injures grossières avant de les dépouiller de leurs bijoux. Dans ces témoignages, il ressort que le cambrioleur ne se limitait au vol mais il violait certaines de ses victimes qu’il trouvait séduisante.

Pratiques occultes

Après 5 ans de recherches actives, le Commissariat de Kalaban-coro a pu mettre le grappin sur ce présumé voleur qui apparemment usait de la science occulte pour s’échapper à la vigilance de la police. C’est suite à une instance recherche que la police a pu rentrer en contact avec lui avant de lui tendre un piège à travers des appels téléphoniques. L’opération a pris 48 heures au capitaine Aboubacar Traoré et à ses éléments pour mettre la main sur cet homme de 36 ans, domicilié à Missabougou en commune VI du district de Bamako.

Le fameux Nafou Traoré avant d’aller cambrioler consultait ses fétiches qu’il avait minutieusement gardé dans sa chambre. Ce amulettes qui le protégeait tant pendant toutes ces années lui ont trahi, le 18 octobre dernier. Il médite désormais son sort derrière les geôles du commissariat de police de Kalanban-Coro où il restera pendant quelques jours pour les besoins d’enquêtes avant d’être mis à la disposition de la justice.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

