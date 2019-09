C’est un véritable coup de filet du commissaire principal Mamadou Mounkoro et ses éléments du commissariat de KALABAN-CORO. Suite à des plaintes et dénonciations, les limiers du Commissaire Principal viennent de mettre hors d’état de nuire, neuf (09) braqueurs, tous de nationalité nigériane. Cet empire criminel avait pour spécialité de braquer les personnes ayant fait des retraits de somme d’argent dans les banques.

Ces motos de marque apache (en images) leur appartiennent et leur mode opératoire consistait à cibler une proie et le suivre à califourchon sur ces motos, pour plus de mobilité. Arrivés à côté de ce dernier, l’un lui retire son sac contenant de l’argent. Leur second modus-operandi consistait également à casser la vitre de la voiture de leur cible, pour s’emparer de son argent.

La Police ayant fini d’accomplir sa mission, ces braqueurs ont tous été mis à la disposition de la justice, aux fins de droit. Un ouf de soulagement pour les populations de Kalaban-Coro et ceux de la Commune V du District de Bamako et environnants.

*Pape Cinq Étoiles KONÉ*

