Commissariat de Police de Boulkassoumbougou : M.D placé sous mandat de dépôt pour vol et meurtre commis sur un marabout !

Le 3 mars, le Commissariat de Police de Boulkassoumbougou dirigé par le Commissaire Principal Drissa Samaké dit ‘’Roger’’ a mis la main sur ce présumé voleur et meurtrier dénommé par ses initiales M.D. Il a été pris dans les mailles du filet de la police pour vol de moto et meurtre commis sur la personne d’un marabout de 55 ans, dont les initiales du patronyme est I.D. Le 8 mars dernier, le présumé assassin fut placé sous mandat de dépôt après présentation au Parquet de la Commune I.

Sur la toile, l‘assassinat de ce marabout a suscité des commentaires. Son bourreau n’est autre que le nommé M.D, qui est à la fois présumé auteur de vol et de meurtre depuis le 3 mars dernier, date de son arrestation.

En effet, tout a commencé lorsque la victime, I.D, a décidé de vendre sa moto. Pour avoir des potentiels clients, le défunt avait informé le voisinage dans le but de trouver un acheteur à son engin le plus vite possible. Ayant été mis au courant de la vente de ladite moto, MD, un jeune du voisinage s’est porté volontaire pour l’aider alors qu’il avait son plan malsain en tête. Pour l’excellente mise en œuvre de sa conspiration, il a annoncé à la victime d’avoir trouvé un preneur. Ne se doutant de rien, le marabout en question a accepté de partir avec MD, assis derrière lui sur la moto. Ce dernier a pris la direction de la ferme de Sotuba. Une fois arrivé à destination, il n’a pas hésité à passer à l’acte. A savoir, agresser la victime avec du couteau en lui piquant de plusieurs coups mortels avant de se sauver avec la moto tout en laissant le marabout à sang dans les buissons.

Inquiets devant l’absence prolongée de leur parent (ID), les membres de sa famille ont finalement décidé de déposer une plainte de déclaration de sa disparition au Commissariat de police de Boulkassoumbougou. Ainsi, une enquête ouverte sur la base de renseignements provenant du réseau d’informations du Commissaire ‘’Roger’’ et ses Hommes a fait part de la mise en vente d’une moto de provenance douteuse. Sans perdre de temps, le Chef de la Brigade de Recherche de ladite unité policière, l’Adjudant Cheick O. Sidibé a activé une équipe qui est parvenue à mettre la main sur le malfrat M.D. C’était dans la nuit du 3 mars 2023 aux environs de 1h. Interpellé et conduit dans l’enceinte du commissariat, l’inculpé a prime à bord tenté de démentir les faits au cours de son interrogatoire. Il finira alors d’avouer le fait avant d’affirmer avoir agi sous l’effet de stupéfiants, puis accepta de conduire les éléments sur les lieux du crime où se trouvait aussi le corps sans vie de la victime. Et, les constats d’un médecin légiste ont révélé que le défunt serait mort suite à des coups de couteau.

M.D a été placé sous mandat de dépôt depuis le 8 mars dernier après son passage au TGI de la CI.

Par ailleurs, les autorités policières ont saisi l’opportunité pour inviter la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter plus efficacement contre les crimes et la délinquance.

Par Mariam Sissoko

