L’adolescent ne cherchait rien d’autre à voler si ce n’est un téléphone portable. S’il le faut il n’hésite pas à s’introduire jusqu’au domicile de ses victimes en plein jour pour cela

Le commissaire-divisionnaire Santigui Kamissoko n’est plus à présenter aux lecteurs de cette rubrique. L’officier de police qui dirige le commissariat de Koulouba et ses éléments sont régulièrement aux trousses des bandits de grand chemin qui écument le secteur pertinent de leur autorité. L’une de leurs dernières descentes policières remontent à la semaine écoulée où ils ont mis hors d’état de nuire le nommé M. C, un adolescent de 18 ans qui s’était spécialisé dans le vol de téléphones portables. Tel un Kleptomane il lui suffisait de voir cet appareil électronique trainer dans un coin pour s’en emparer, avant de disparaître avec pour le vendre. La chance a fini par l’abandonner.

Lorsque les limiers l’ont coincé pour l’interpeler, il est aussitôt passé aux aveux. Ils l’ont mis à la disposition du parquet du tribunal de grande instance (TGI) de la commune III du District de Bamako pour qu’il réponde des actes à lui reprochés. À la vue de ce garçon maigrelet, visiblement calme, rien ne laisse paraître à un présumé voleur aguerri. Certaines sources l’accusent de plusieurs cas de vol de téléphones portables dans le secteur de Koulouba, sur les hauteurs de la Capitale, où il vit chez ses parents. Elles disent avoir constaté qu’à chaque fois qu’il se fait prendre à la suite d’un cas de vol, c’est un parent ou un proche qui intervient pour plaider sa cause afin qu’il recouvre la liberté. Il en fut ainsi durant un bon moment au point que ce garçon s’est endurci dans cette pratique malsaine au détriment des citoyens paisibles.

Avec le temps, il a fini par avoir confiance en lui-même au point qu’il se croit imprenable. C’est ce qui explique quelque part, son intrépidité durant ses opérations. Ainsi, il n’hésitait pas une seconde à faire irruption au domicile de certaines de ses victimes, souvent en plein jour, pour s’emparer d’un ou de plusieurs téléphones portables. Si la situation l’exigeait, il n’hésitait pas à l’arracher de force des mains du propriétaire avant de s’enfuir. Pour le cas présent, comme à ses habitudes, le jeune homme a quitté le domicile familial à la recherche d’éventuels appareils téléphoniques à dérober. Pendant qu’il est passé dans la rue, il a, par le fait du hasard, jeté un coup d’œil dans une famille. Il a aperçu un garçonnet assis dans la cour avec deux téléphones portables en main.

Visiblement, le bambin était totalement utilisé à faire des jeux avec les deux appareils. Une « chance » inouïe que le supposé adolescent voleur ne rate pour rien au monde. Sans hésiter, il a fait irruption dans la cour pour arracher les deux appareils des mains du garçonnet. Puis, il a détalé sous les yeux ébahis de celui-ci. Totalement pris de cours, le garçonnet s’est mis à hurler pour alerter les propriétaires des téléphones : deux jeunes dames qui ont détruit la lessive dans un coin de la cour. Elles avaient attribué leurs téléphones au garçonnet pour que ce dernier puisse les garder, le temps qu’elles terminent de laver leurs linges.

VAINE TENTATIVE – Aussi tôt alertées, les deux jeunes dames ont accuru vers le petit garçon pour comprendre les raisons de ses cris. Elles comprendront par la suite ce qui est venu de se passer. Elles ont tenté de rattraper le voleur dans la rue, en vain. Sur place, elles avaient deux choix : accepter le fait accompli, ou à défaut se rendre au commissariat pour que les policiers se chargent de la suite à donner à cette histoire de vol en plein jour. Elles ont opté pour la deuxième solution en se rendant au commissariat de police pour raconter les faits aux limiers et en profiter pour déposer des plaintes contre le suspect.

C’est le chef de l’unité des recherches, l’adjudant Yacouba Diarra « L’épervier » et ses éléments qui ont finalement pris le dossier en main. Dans la foulée de leurs dépositions, les deux jeunes dames qui avaient certainement aperçu le malfrat pendant qu’il courait, ont dressé à l’attention des limiers un portrait-robot du prétendu voleur. Cela a facilité le travail des éléments de la BR qui ont rapidement mis la main sur le bandit. Le jeune homme était caché dans un bâtiment inachevé quelque part à Koulouba. Il a été cueilli et conduit au commissariat pour y être entendu. Il a reconnu les faits et raconté toute la scène au détail près.

Il est allé jusqu’à accompagner les policiers pour récupérer les deux appareils à l’endroit où il les avait cachés. Mais comme il fallait s’y attendre, entre temps, son père s’est présenté au commissariat pour plaider une fois de plus la cause de son enfant. Les policiers ne lui ont pas donné le temps d’échanger sur le sujet. Ils ont diligenté son dossier pour l’envoyer au parquet du tribunal de grande instance de la commune III du District de Bamako pour qu’il réponde de ses actes devant les juges.

Souaré COULIBALY

Commentaires via Facebook :