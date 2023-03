Faits divers, N’Tabacoro ATTbougou : Jour de malheur du ferrailleur

M.T, est l’initiale de ce jeune homme qui vient d’être mis à la disposition du parquet pour vol et recel. Ferrailleur de profession, l’homme a été trouvé en possession d’une machine à laver volée sur un air de lavage. Il s’est avéré que le vol de la machine avait été perpétré peu de temps avant sa vente, dans une station de lavage de Niamana, à la périphérie de Bamako. Selon nos sources, la victime, un certain Demba, est propriétaire d’une station de lavage de véhicules à Niamana.

L’homme a été victime du vol de sa machine dans son magasin. Quelques jours plus tard, un de ses employés, de passage à Tabacoro, a aperçu ladite machine dans un kiosque appartenant à M.T. Aussitôt, il fit savoir au magasinier que l’appareil appartiendrait à son employeur. C’est ainsi que le magasinier proposera au jeune homme de l’apporter avec lui. Mais ce dernier a refusé et a préféré informer son patron de la découverte de sa machine dans un magasin.

Ayant appris cette de la nouvelle, son patron s’est immédiatement rendu sur place et a reconnu sa machine. Le ferrailleur leur a proposée de prendre leur machine nonobstant le fait qu’il l’avait achetée à 25.000 Fcfa. Demba, le propriétaire de la machine a refusé au motif qu’elle avait été volée avec d’autres objets sur son air de lavage. C’est ainsi qu’il a porté l’affaire devant la police de N’Tabacoro que dirige le commissaire principal, Mamoudou Sanogo.

Moyens de défense simplistes- M.T a été interpellé puis conduit au commissariat pour y être entendu. Interrogé, le jeune homme a reconnu être un revendeur de vieux métaux usés. Chose qui l’a poussé à acheter la machine avec un jeune homme. Le mis en cause a chargé le voleur qui l’aurait convaincu d’acheter la machine, afin qu’il puisse payer les frais médicaux de sa femme malade. Ils ont discuté et convenu de la somme de 25.000 Fcfa en présence de témoin. Le dossier a été transmis au Tribunal de la Commune VI du District de Bamako pour qu’il soit fixé sur son sort.

Yirimadio : UNE IMPORTANTE QUANTITÉ DE CHANVRE INDIEN SAISIE

Les agents du commissariat de police de Yirimadio viennent de mettre la main sur deux trafiquants en possession d’une importante quantité de produits stupéfiants. Ce joli coup de filet fait suite à une descente des éléments de Mody Tounkara dit Massaké dans une maison du quartier. Ce fut un véritable succès selon nos interlocuteurs, car l’opération s’est soldée par la saisie d’une quarantaine de briques de chanvre indien et l’interpellation de deux individus suspectés de trafic.

Pour en arriver à cet exploit, les policiers de Yirimadio ‘exploité des renseignements dont ils disposaient pour localiser la maison qui hébergeait les dealers et leurs marchandises. C’est ainsi que les éléments du RG (Renseignements Généraux) sous la conduite du lieutenant Issiaka Diarra, ont mené une descente dans une maison à Yirimadio Dougoucoro non loin du marché dudit quartier en Commune VI du District de Bamako. Résultat, deux interpellations et une quarantaine de briques de chanvre indien ont été saisies. Les présumés trafiquants ont été conduits au poste de police pour y être auditionnés.

Ils ont expliqué que la quantité provenait du Ghana où les cargaisons sont chargées pour prendre la direction du Sénégal via Yirimadio (Bamako) où elles sont stockées momentanément. À la suite des enquêtes, les policiers ont mis la main sur un total de 82 Kg, d’une valeur marchande estimée à plus de 3 millions de Fcfa.

Après les procédures requises, les dealers ont été déférés devant le procureur de la République près du tribunal de la Commune VI du District de Bamako. Les autorités policières ont profité de l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration pour aider la police à mener à bien ses missions.

Tiedié DOUMBIA

