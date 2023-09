Faits divers, Yirimadio : Une bande de cambrioleurs démantelée

La bande a longtemps troublé la quiétude de la population par des agissements malsains. La vidéo d’une de leurs opérations mise en ligne a sonné le verre pour eux…

Rares sont les jours qui passent sans que la police ne mette hors d’état de nuire des bandits dangereux à travers la capitale et sa banlieue. L’un des derniers cas connus, remonte à la semaine dernière. Ce sont les hommes du commissaire divisionnaire, Sékou Mané, du commissariat de police de Sogoniko, qui sont sortis victorieux face à ces malfrats fortement armés. Le groupe de bandits que les limiers viennent de mettre hors d’état de gagner sévissait dans la ville de Bamako et ses environs.

Il s’agit de HS, MT, BD, MS et AB, dit « Dangala ». Le doyen d’entre eux frôle l’est âgé d’une vingtaine d’années tandis que le benjamin de la clique à la quinzaine révolue. Cette bande s’était spécialisée dans le cambriolage et le braquage à main armée en ayant comme zone de prédilection les secteurs de la Commune VI du District de Bamako. Des lieux, où ils ont longtemps troublé la quiétude de la population. Pour en arriver à leur arrestation, il a fallu au divisionnaire Mané et ses hommes la collaboration de la population, victime potentielle de ces vagabonds. Le renseignement a été également d’un grand apport dans la traque et l’interpellation de ces bandits.

Des sources policières, la bande a été démantelée le 25 août dernier. Son démantèlement est intervenu suite à l’exploitation d’une vidéo de cambriolage d’une boutique qui circulait sur les réseaux sociaux. Dans ce cas précis, le groupe s’en était pris à cette boutique avec une arme à feu avant de prendre le large après l’avoir dévalisée.

C’était sans compter sur le fait que l’échoppe était sous vidéosurveillance. Les images de ces caméras dans lesquelles un des quidams est aperçu armé, ont conduit les limiers sur la piste de la clique et également à leur démantèlement. C’est ainsi qu’une enquête a été ouverte par les éléments du divisionnaire Sékou Mané. S’il faut croire nos sources, les enquêtes menées à la base ont permis aux limites de la brigade de recherches d’identifier et localiser AB dit « Dangala ».

Son interpellation n’était qu’une question de temps. Et c’est ce qui s’est passé par la suite, car il a été interpellé et conduit au commissariat de police pour des auditions. Selon les policiers qui ont traité le dossier, au cours de son interrogatoire, le mis en cause est passé à l’aveu. Mieux, il a déclaré ses complices tout en indiquant la cachette de l’arme d’opération.

Ainsi, une descente effectuée à cet endroit indiqué par « Dangala » a permis aux limiers de mettre le grappin sur les autres membres de la bande. Ils seront pris en possession d’un pistolet automatique de fabrication artisanale améliorée avec son chargeur contenant six cartouches dans un secteur de Yirimadio en Commune VI du District de Bamako. S’il faut croire nos sources, MS le dernier malfrat de la bande dangereuse qui était introuvable, a été interpellé deux jours plus tard, précisément le 27 août dernier.

Une perquisition à son domicile a permis aux policiers la découverte et la saisie d’un téléviseur, un ordinateur portable, deux téléphones, quatre tissus « bazin », une console playstation et ses accessoires. S’y ajoutent un lampadaire, un couteau et un ciseau. La cause était entendue pour ces cambrioleurs aguerris. Face aux preuves accablantes, les limiers n’ont pas laissé traîner leur dossier.

Tout comme lors de leur interpellation, le dossier de ces malfrats braqueurs a été également traité avec la même diligence pour qu’ils répondent de leur acte devant la justice. A la suite, le quintette de malfrats a été déférée devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako aux fins de droit.

Yaya DIAKITE

