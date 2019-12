France: Un détenu a converti une surveillante à l’islam et la «téléguidait» via une oreillette

Un prisonnier d’Argentan a réussi à établir une emprise psychologique sur une agent pénitentiaire, mariée et avec deux enfants. Il l’a poussée à se convertir à l’islam, à quitter son mari et à faire tout ce qu’il voulait via une oreillette. Les deux individus ont été jugés en comparution immédiate le 2 décembre et condamnés à de la prison ferme.