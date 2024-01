Incendie à l’hippodrome : Un charbonnier perd plus de trois millions F CFA

Une perte inestimable pour un vendeur de charbon ! Dimanche 28 janvier 2024, le réveil fut brutal pour Mamadou Ouattara, revendeur de charbon et des pailles d’herbe à l’Hippodrome, à l’ouest du Champ hippique de Bamako. Lui et ses collaborateurs ont perdu plus de trois millions de F CFA dans un incendie.

Parti d’un petit feu pour brûler des ordures, c’est le coin de vente de charbon et de pailles d’herbe qui a fini par s’enflammer. Mamadou Ouattara et ses collaborateurs avaient entouré de grillage et d’anciennes tôles un coin entre des garages automobiles derrière le Champ hippique de Bamako. Plus de 300 tas de pailles et 200 sacs de charbon sont en partis en flamme.

“J’ai juste demandé ce matin aux enfants de rassembler les ordures de la devanture de notre maison. Ensuite que je viendrais les brûler moi-même afin de les réduire en cendre et aller les jeter. Entre-temps, les enfants ont balayé et ont mis du feu d’eux-mêmes. Le feu a débordé, nous avons tout fait pour empêcher, malheureusement, c’était parti”, raconte une vieille dame voisine des vendeurs de charbon.

Grâce à l’implication directe de Sory Ibrahim Konaté (SIK), lieutenant-sapeur, ancien directeur de publication-journaliste et aujourd’hui en mission dans l’équipe communication d’un des organes de la Transition, deux équipes sapeurs ont été sur le lieu. Celle de Dravéla avec lieutenant Moussa Doumbia et une de Sotuba, sous la conduite de lieutenant Mamadou Sissoko.

Le feu a été cerné à temps et maitrisé après trois heures d’horloge. Plus de peur que de mal, entre des voitures au garage, le dégât est resté “charbon et pailles d’herbes”. Aucune perte en vie humaine mais pour les vendeurs de charbon, c’est une fortune qui est partie en fumée. Plus de 200 sacs de charbon vendables à 5000 F CFA, l’un et 300 tas de pailles d’herbes, dont le prix unitaire varie entre 5000 et 10 000 F CFA.

Une journée très triste pour ces chefs de famille, qui n’ont autre choix que de voir leur fortune réduite en cendre. “Cela me fait plus de 30 ans de commerce ici, à cet endroit. Je n’ai jamais rencontré de difficultés ni de dégâts pareils. Vraiment je n’ai pas de mots. Nous avons perdu comme plus de trois millions de F CFA”, se lamente Mamadou Ouattara.

Koureichy Cissé

