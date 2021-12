Ils se nomment FD, AK dit Ivo, BK dit Toumani. Ils sont âgés de 18 à 20 ans. Ces trois individus sont tombés dans le filet des hommes du commissaire Divisionnaire Mamoudou Diabaté, en charge du commissariat de police du 11e arrondissement du District de Bamako. Leur interpellation est intervenue dimanche, à la suite d’une opération de vol à main armée dans une famille à Kalaban-Coura ACI.

FD est le premier individu à être interpellé par le capitaine Issa Yacouba Coulibaly et ses hommes de la brigade des recherches (BR). Le jeune homme armé d’un pistolet artisanal chargé était entré par effraction dans la famille suscitée en volant un téléphone portable dont celui du père de famille. À l’issue de son interpellation, cet appareil sera retrouvé sur lui ainsi que des munitions en réserve dans une sacoche.

Une perquisition faite à son domicile a permis de retrouver une autre arme à feu, cette fois-ci un revolver. Un objet métallique contondant, des appareils électroniques de trois téléphones et façades, de power Bank, disque dur et un ordinateur portable ont également été trouvés à sa possession. Selon lui, ses objets seraient personnels. Quant aux armes, il a déclaré les avoir achetés avec les nommés BK et un autre individu sans plus de précisions par le biais de « Ivo ». Des investigations faites sur ses aveux ont permis d’interpeller les nommés AK et BK ont reconnu à leur tour, les faits.

…….LIRE LA SUITE SUR https://www.lessormali.com/

Commentaires via Facebook :