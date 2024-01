Mali : Le bilan de l’effondrement d’un site d’orpaillage s’alourdit à plus de 70 morts

– Selon le président de la Chambre des mines

Le bilan provisoire actualisé de l’effondrement d’une galerie sur un site d’orpaillage à Kobadani dans la commune de Nouga, dans le sud du Mali, est passé de 60 à 70 morts, dont une femme.

C’est ce qui ressort d’une déclaration à la télévision nationale de Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali et chef de la délégation gouvernementale dépêchée sur les lieux du drame.

« Cet éboulement sur le site d’orpaillage est le plus grand éboulement jamais enregistré. Et je pense que les autorités de la transition vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité », a déclaré Abdoulaye Pona.

Un précédent bilan provisoire établi par les autorités communales faisait état de 60 orpailleurs tués et plusieurs autres blessés.

Joint par Anadolu peu avant l’annonce officielle, Drissa Diawara mineur sur le site d’orpaillage de Kobadani a évoqué un bilan provisoire de 60 morts découverts entre samedi et dimanche tout en précisant que les recherches se poursuivaient.

Des propos confirmés par Diakaridia Camara, maire de la commune rurale de Nouga relevant du village Kobadani.

Le10 janvier 2023, des affrontements sanglants avaient fait 15 morts et plus de 30 blessés entre les habitants du village Danga et ceux de Tombala, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro, dans le sud du pays, pour le contrôle d’un site d’orpaillage.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

