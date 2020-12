L’artiste malien Sidiki Diabaté hume, depuis deux jours, le vent de la liberté, même si ce n’est que provisoire. Après trois mois d’incarcération à la prison centrale de Bamako, pour séquestration, coups et blessures aggravées, suite à une plainte de son ex-copine Mariam Sow dite Mamacita, il est désormais libre de ses mouvements.

La star malienne Sidiki Diabaté a été libérée sous caution de 15 millions FCFA, mardi 29 décembre. Une nouvelle qui a fait vibrer le monde du showbiz africain et même des fans sur les réseaux sociaux. Plusieurs artistes africains se sont réjouis de cette bonne nouvelle, notamment le Guinéen Grand P, qui avait même effectué un voyage, il y a quelques semaine à Bamako, pour rencontrer l’artiste en prison.

Considéré comme la victime dans cette affaire de « séquestration, coups et blessures aggravées », la Guinéenne Mariam Sow dite Mamacita, qui faisait le buzz sur tik tok à l’époque, s’est exprimée sur cette liberté provisoire de son ex-petit ami. Elle a indiqué qu’elle ne lui faisait ni chaud ni froid et dit s’en remettre à la volonté de la justice.

« Je suis fatiguée mentalement et physiquement. Donc qu’il soit libéré ou pas, je n’ai rien à dire au fait. Si la justice a décidé ainsi, c’est que ça doit se passer ainsi. Mais je suis épuisée mentalement et physiquement. Moi je ne peux pas sortir. Si je sors, on me regarde bizarrement. Je ne peux pas être dans les endroits publics », a réagi Mariam Sow, qui vit certainement les moment les plus difficiles de sa vie, puisqu’elle serait devenue la « risée populaire ».

Si les dernières rumeurs évoquent sa fuite à Dakar au Sénégal, depuis la détention de Sidiki Diabaté et face à la pression populaire à Bamako, la jeune Mariam Sow, qui a vécu 7 ans de relation amoureuse avec le prince de la Kora, a dit : « je suis au Mali. Je ne suis pas au Sénégal ».

Source : AFRIK.com

