Neguela : Des présumés djihadistes frappent à quelques Kilomètres de Bamako

Le lundi 29 mars 2021, aux environs de 22 heures, des assaillants, au cri de « Allah Akbar », ont attaqué simultanément la gendarmerie et le camp des eaux et forêts de Neuguela, localité située dans le cercle de Kati, à 60 kilomètres de Bamako. Selon des sources locales, les assaillants, lourdement armés, ont d’abord ouvert le feu sur la gendarmerie. Après la gendarmerie, les présumés djihadistes se sont attaqués au camp des eaux et forêts. Bilan provisoire de la double attaque: un civil blessé, des motos et des véhicules emportés, le poste de gendarmerie et le camp des eaux et forêts ont été brulés.

M.K. Diakité

