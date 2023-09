Plus de 200 millions de F CFA retirés des clients d’Ecobank : l’affaire des braqueurs nigérians élucidée par la police malienne : Le crépuscule des crapules

Leurs cibles étaient les clients fortunés des banques qui effectuaient retraits et dépôt colossaux et n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes. Les Commissariats de police Moribabougou et Torocorobougou ont promptement et efficacement réagi…

Ils s’appellent Akowonjo Taofeek Olanji, Abraham Omale et Chigorie Nnebuo, tous d’origine étrangère (Nigérians). Et chacun, selon ses aptitudes, avait sa mission : Guetteur, Artilleur et Conducteur sur une mototaxi.

Le premier (le Guetteur, également considéré comme le CERVEAU de la bande) épiait les victimes et communiquait leurs positions après opération à l’intérieur de la Banque et le conducteur, sur une mototaxi les suivait en compagnie de l’Artilleur.

Akowonjo Taofeek Olanji (le Guetteur et Cerveau) séjourne au Mali depuis presque 6 ans. Il était Tailleur de profession avant de se livrer aux activités criminelles. Parlant correctement la langue Bambara et connaissant les astuces de nos sociétés, il faisait ensuite appel à ses complices après avoir efficacement élaboré sa stratégie.

Il prenait position dans la banque et réunissait tous les détails lui permettant de distinguer une cible : dépôt ou/retrait retraits de grosses sommes d’argent…

Une fois la cible clairement identifiée et en mouvement hors de la banque, il faisait en effet appel à ses complices (Conducteur et Artilleur). Et selon des informations recueillies, il s’agit là de professionnels ayant réussi des opérations similaires au Nigeria, au Benin, et même au Mali. Mais ce 08 septembre 2023 sera la fin de leur parcours à Bamako.

Ici, ils sont en effet parvenu, depuis le mois Avril dernier, à déposséder au moins 07 clients fortunés qui venaient de procéder à des retraits à hauteur de plus de 200 millions F CFA ; incitant du coup les commissariats des deux quartiers (Torokorobougou et Moribabougou) à réagir suite à la plainte de deux victimes.

Les enquêteurs, dont le divisionnaire Salim Cissé, ont exploité toutes les pistes et données vidéosurveillances disponibles au niveau de la banque et sur les traces des braqueurs. Ayant identifié le suspect, ils entreprirent alors les opérations. Les enquêteurs de la Police de Moribabougou ont tout prévu et fait appel aux éléments du commissariat de Torocorobougou.

Après avoir identifié et poursuivi les suspects, ils parvinrent à les interpeller au siège de ECOBANK en bénéficiant de l’aide des populations et les gardes.

Deux suspects ont été mis à la disposition de la brigade de recherches du commissariat de Moribabougou et le troisième, en possession d’un pistolet de fabrication artisanale avec chargeur garni, aux mains de l’équipe du commissariat de Tokorobougou.

Il ressort des enquêtes que le groupe a commis à Bamako 06 et sur les clients de ECOBANK, des opérations de braquage, pour un préjudice de plus de 200 millions de F CFA. D’où leur inculpation «pour vol à main armée, association de malfaiteurs, extorsion, détention illégale d’arme à feu et détention de stupéfiants». Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune I le vendredi 15 septembre 2023.

L’histoire donne une fois de plus raison au Directeur Général de la police nationale, le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ. «Force doit toujours rester à la loi» dit-il. Et de conclure : «la peur doit changer de camp». Il n’y a désormais plus de place aux crapules.

