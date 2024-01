Pour avoir escroque plus de 300 millions de fcfa : Deux individus arrêtés par la police à Kayes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes, le commissariat de police du 1er arrondissement de Kayes, dirigé par le commissaire principal de police Moussa Bathily, a interpellé deux individus pour différents cas d’escroquerie.

De sources policières, le premier cas porte sur un Béninois, résident à Bamako répondant aux initiales AFZ évoluant dans un réseau international qui a escroqué à travers les plateformes Western Union et Orange-Money deux ressortissants sénégalais dont le préjudice est estimé à 45 millions de F CFA. Ainsi, sur plaintes des victimes, et sur la base du renseignement, le mis en cause a été repéré et interpellé à Bamako par les éléments de la Brigade de recherches dudit commissariat.

Quant au deuxième cas, il est relatif à une plainte contre le nommé SMC, qui se fait appeler “Haïdara” au téléphone. Car, il avait hypnotisé et continuait d’escroquer la dame FB depuis plusieurs années, qui lui faisait des transferts d’argents via Western et Money Gram. Grâce à un neveu de cette dernière, qui est passé à la police, l’auteur de la supercherie a été démasqué après avoir empoché plus de 300 millions de F CFA, au préjudice de cette dernière qui résidait en France avant de venir s’installer au Mali.

Aussitôt saisis, et sur la base de ses différents canaux de renseignements, les enquêteurs dudit commissariat ont pu, d’abord, repérer le mis en cause à Konna dans la région de Mopti, puis à Ségou. Grâce à l’entraide du commissariat du 2e arrondissement de Ségou, il a été arrêté à Ségou, et mis à disposition du commissariat 1er arrondissement de Kayes. Conduits devant le procureur de Kayes, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

Boubacar Païtao

