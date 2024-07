Les juges de la session spéciale de la Cour d’assises de Bamako ont tranché dans l’affaire ministère public contre El hadj Daba Coulibaly et autres, poursuivis pour “faux et usage de faux, soustraction de biens dans le secteur privé” au préjudice de la compagnie Tunisair à hauteur de près de 48 millions de F CFA. A la suite des débats, l’accusé a été condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement de la somme détournée et de 5 millions de F CFA de dommages et intérêts.

Il résulte de l’arrêt de renvoi que courant 2019, suite à un échange E-mail entre le service contrôle basé à Tunis et El hadj Daba Coulibaly, il a été découvert 27 bordereaux de remise de chèque qui n’avaient pas fait l’objet de versement dans les comptes de recettes de la compagnie Tunisair. Aussitôt, un audit commandité par Riadh Farhat, le nouveau représentant de la compagnie Tunisair a permis de déceler, au titre des exercices 2015 à 2018, qu’El hadj Daba Coulibaly, en sa qualité de responsable administratif et financier de la représentation de la compagnie au Mali, procédait, avec intention coupable, à la soustraction de la somme de 47 600 000 F CFA, représentant la valeur desdits bordereaux de remise de chèques, non reversés dans les comptes recettes de la compagnie.

Interpellé, El hadj Daba Coulibaly a rejeté la responsabilité des faits sur Zied Milliti (en fuite), l’ancien représentant de la compagnie Tunisair, qui aurait ourdi et exécuté les opérations de soustraction de biens au préjudice de l’entreprise.

A l’issue du procès-verbal du 17 décembre 2018, le parquet est arrivé à l’ouverture d’une information judiciaire contre les susnommés pour faux et usage faux et soustraction de biens dans le secteur privé. Il ressort également que l’inculpé El hadj Daba Coulibaly a tenté de se soustraire de la commission des faits incriminés, notamment en rejetant la responsabilité sur le nommé Zeid Milliti (en fuite), son chef hiérarchique, qui aurait ourdi et exécuté les opérations de soustraction de biens au préjudice de l’entreprise ; que lors de la campagne pour le pèlerinage 2015, dans le but de solder les comptes de la compagnie, il lui a intimé l’ordre de dépêcher le coursier de Issouf Sanogo auprès de Eco-Bank Mali, pour chercher un bordereau vierge de remise de chèques qu’il s’était alors mis à mentionner des montants fictifs sur les bordereaux, avant de les revêtir du sceau de la banque et de les expédier au siège de la compagnie à Tunis qu’ainsi, par le moyen de ces falsifications, plusieurs bordereaux fictifs avaient été envoyés à Tunis, avant d’être soldes par les ventes ultérieures, dans l’espoir de combler le déficit avant le prochain pèlerinage, jusqu’à ce que les comptes soient définitivement soldés.

Cependant, la dénégation de l’inculpé ne saurait résister à l’analyse rigoureuse des faits. En effet, il est acquis du dossier que l’inculpé Elhadji Daba Coulibaly savait que les versements étaient fictifs, pour inexistence de chèques qu’en sa qualité de responsable administratif et financier, il était le seul habilité à transmettre au siège à Tunis et par voie électronique tous les documents constatant les opérations bancaires effectuées au compte de la Représentation de la compagnie Tunisair au Mali. Ainsi, dès lors, la tentative de faire porter toute la responsabilité des faits incriminés à son ancien chef hiérarchique ne saurait prospérer, en ce qu’il cherche désespérément de se soustraire de l’action de la justice. Aussi, les 27 bordereaux de remise de chèques fictifs par lui expédiés au siège, n’ayant pas fait l’objet de versement dans les comptes recettes de la compagnie Tunisair, ont été estimés à 47 600 000 F CFA. Après avoir écouté les différentes parties, les juges l’ont condamné à cinq ans de prison ferme et au remboursement de la somme détournée et cinq millions de dommages et intérêts.

Boubacar Païtao

