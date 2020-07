Fête de Tabaski au Mali : L’Ambassade de l’Inde au Mali réaffirme son soutien à la presse

Le Mali célèbre la fête de Tabaski ce vendredi 31 juillet 2020. L’Ambassade de l’Inde au Mali, dirigé par son excellence Anjani Kumar, a jugé nécessaire de réaffirmer l’amitié, le soutien, l’accompagnement des autorités et du peuple indien aux Maliens, notamment la presse nationale et internationale. Son excellence Anjani Kumar et son équipe ont sillonné hier, mercredi 29 juillet 2020, quelques rédactions de la presse écrite, des radios, des télévisions, d’associations faitières et des correspondants étrangers du Mali tout en leur offrant des paniers tabaski constitués de beaucoup de produits alimentaires. Parmi les bénéficiaires figure : « Le Quotidien le Républicain ». La note qui accompagne les paniers offerts à la presse édifie sur la nature des relations entre l’Inde et le Mali : « J’ai l’immense plaisir d’adresser à vous et à votre famille mes salutations les plus chaleureuses et les plus sincères à l’occasion de la joyeuses fêtes de l’Eid Kebir. Puisse Dieu, le tout puissant, bénir le Mali, l’Inde et le monde entier en nous accordant des pouvoirs nécessaires afin de surmonter les difficultés sans précédent occasionnées par la pandémie de la Covid-19. Il est réjouissant de constater que la coopération entre l’Inde et le Mali continue de se renforcer d’avantage en dépit de ces temps difficiles. Ainsi, je voudrais saisir cette occasion pour adresser à vous-même et à votre famille, mes vœux de santé, de joie, de paix et de prospérité continue», conclut-il.

H.B. Fofana

