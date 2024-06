La saison des fêtes qui commence avec le début cet hivernage nous rappelle sûrement que nous vivons une époque de défis globaux. Notre nation comme le reste du monde est en train de vivre des moments d’épreuve. Cette année encore, les célébrations de la fête du sacrifice – Aïd al-Adha -seront probablement discrètes au milieu de la situation sociale et politique tendue dans le sillage de la crise économique.

Récemment, nos cœurs ont été accablés par les événements et les attitudes que nous voyons se dérouler autour de nous dans notre pays et presque partout à travers le monde. Nous ne sommes plus unis. Nous sommes divisés par de fortes convictions. Alors que la division abonde dans presque chaque segment de nos sociétés, il est certes grand temps d’ouvrir la fenêtre de l’unité retrouvée de nos Nations. Nos actions politiques devraient être un facteur de rassemblement plutôt que de divisions au nom des origines, des religions et des intérêts. Nous devons tous lutter avec détermination contre les forces qui minent l’unité nationale. Nous avons tous un rôle essentiel pour renforcer cette unité nationale. Nous devons pouvoir compter sur les uns les autres. Faisons également appel au Créateur pour que nos dirigeants prennent des décisions qui mèneront à des nations plus justes, pacifiques et ordonnées.

Nous vous souhaitons une très heureuse et paisible Aïd al-Adha. Qu’Allah accepte nos bonnes actions, pardonne nos transgressions et nos péchés et soulage la souffrance de tous les peuples du monde, et plus particulièrement nos sœurs et frères qui pourraient ne pas avoir le plaisir de célébrer l’Aïd comme il se doit car ils continuent de souffrir de l’injustice de la guerre et de l’occupation. Nous les saluons en ce jour et soulignons que nous sommes à leurs côtés et continuerons à les soutenir dans leur quête de leurs droits légitimes, en particulier leur droit à la liberté et à une vie paisible. Que le Créateur accorde également une meilleure santé aux malades et accueille dans son paradis celles et ceux qui ont quitté ce bas-monde. Au cours de nos prières, n’oublions pas les plus infortunés et ceux qui vivent dans le désespoir et le désarroi. Encore, tous nos meilleurs vœux pour vous et votre famille, qu’Allah vous accorde une vie harmonieuse et prospère et que la paix d’Allah soit sur tous les croyants à travers le monde.

Eid Mubarak!

Cheick Boucadry Traore

