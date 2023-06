Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Paix et bénédictions sur le Prophète Muhammad.

La fête spéciale de l’Eid al-Adha est un moment pour honorer le sacrifice, la résolution et l’engagement envers Dieu démontrés par le Prophète Abraham (Paix sur lui). Il marque la fin du pèlerinage du Hajj effectué chaque année par les croyants qui voyagent de tous les coins du monde à la Mecque en témoignage de leur foi. Qu’Allah récompense leurs bonnes actions et leur fasse retourner sains et saufs auprès de leurs familles.

Cette année encore, les célébrations de la fête du sacrifice seront probablement discrètes au milieu de la situation sociale et politique tendue dans le sillage de la crise économique. Récemment, nos cœurs ont été accablés par les événements et les attitudes que nous voyons se dérouler autour de nous dans notre pays.

Cependant, nous partageons tous cette conviction ferme, exprimée dans la foi, que le Mali se remettra debout. Nous sommes aussi convaincus que grâce à nos capacités et nos efforts collectifs, nous pouvons relever n’importe quel défi, réaliser nos ambitions et assurer l’avenir radieux que nous souhaitons pour nos enfants et petits-enfants. Comme l’indique Ar-Rahman dans le Coran, ‘‘à côté de la difficulté est, certes, une facilité’’ (S. 94, V. 5-6). Alors, ensemble, prions pour que notre pays puisse sortir de ses ténèbres et implorons assistance pour apporter la guérison à notre nation.

Nous vous souhaitons une très heureuse et paisible Eid al-Adha. Qu’Ar-Rahim accepte nos bonnes actions, pardonne nos transgressions et nos péchés et soulage la souffrance de tous les peuples du monde. Qu’Il accueille dans son paradis celles et ceux qui ont quitté ce bas-monde. Tous nos meilleurs vœux pour vous et votre famille, qu’Allah vous accorde une vie harmonieuse et prospère !

Eid Mubarak,

Cheick Boucadry Traore

