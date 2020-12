Du 26 au 28 décembre 2020 la ville de Bandiagara a vibré sous les couleurs de la 3ème édition de la Bourse de l’emploi et de la formation professionnelle. Le ton a été donné par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Monsieur Mohamed Salia Touré à la Maison de Jeunes de Bandiagara le 26 décembre dernier.

Troisième du genre la bourse de l’emploi s’est déroulée pour cette année dans la région de Bandiagara en un moment où la région fait face à une crise sécuritaire et sanitaire.

Initiée dans les années 2007-2008 par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, la bourse de l’emploi est une foire des offres de formations et d’opportunités de création de petites entreprises en direction des jeunes maliens’ avec pour objectif d’accélérer les procédures d’accès aux offres des services de l’emploi et de la formation professionnelle pour les jeunes .

Et la présente a été l’occasion de concilier l’adéquation formation/Emploi et de susciter l’intérêt des jeunes sur les opportunités d’emplois durables et rentables notamment pour les jeunes de la région de Bandiagara fragilisés par l’actuel contexte sécuritaire et sanitaire.

Comme souligné par le ministre Touré dans son discours d’ouverture, le choix de Bandiagara est une solidarité gouvernementale à l’ endroit de cette partie du pays. Un choix de décentralisation et de déconcentration qui se traduit à travers l’ adoption des textes de transfert de compétence en matière d’emploi et de formation professionnelle aux collectivités territoriales.

« Dans un contexte de mondialisation et de globalisation, l’emploi apparaît désormais comme un défi pour tous les pays du monde et que les réponses que la société en général, et les pouvoirs publics en particuliers apporteront pour relever ce défi, détermineront l’équilibre et la paix social », des propos tenus par le ministre de l’emploi pour mettre en exergue l’adéquation emploi / sécurité /paix enjeux de l’heure pour le Mali et singulièrement pour les régions Mopti et Bandiagara.

En tenant une foire de l’emploi / formation dans cette partie du pays, le ministère de l’emploi et ses structures démembrées apportent une grande contribution aux désœuvrement des jeunes avec une dynamique de la création d’emplois et de la formation professionnelle notamment dans les secteurs de l’ agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’artisanat , de l’industrie et du tourisme.

Pour cette édition, le département de l’emploi a offert 150 kits et 30 000 bons de formations (formation technique et alphabétisation).

Un geste fortement apprécié par les populations et les notabilités de la localité. Pour le président du Conseil régional, la tenue d’un tel évènement dans un moment difficile constitue un baume pour les cœurs, en y allumant une lueur d’espoir pour les populations.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

