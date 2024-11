Global plateform Mali (GP), une organisation de la société civile malienne engagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes, tient présentement à Bamako une rencontre sur le renforcement des capacités des jeunes sur les violences basées sur le genre (VBG).

Ils sont au total 45 jeunes hommes et filles venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou et le district de Bamako pour prendre part à cet atelier de formation. Le GP au Mali réalise cette formation en collaboration avec Action Aid et l’Association malienne des Expulsés (AME) au cours duquel les jeunes apprendront les fondements et les approches de la violence basée sur le genre surtout au moment des conflits.

Egalement, les jeunes participants à cette formation de cinq jours recevront des renforcements de capacités complémentaires sur les aspects tels que « les normes minimales, la protection, les formes de violences, les techniques de sensibilisation, campagnes et plaidoyers pour la lutte contre la violence basée sur le genre. » Les résultats attendus : les capacités des 45 jeunes sont renforcés sur les thématiques en lien avec les violences basées sur le genre dans un contexte de crise prolongée, sur la protection des femmes et des filles en situation de crise.

Selon le cluster Protection, les violations de droits humains sont en augmentation de 288% en 2024 dont 66% pour les VBG avec près de 7641 cas rapporté par le système d’information des VBG, GBVIMS, pour le 1er semestre. A cela s’ajoute l’inexistence d’une loi spécifique nationale sur les VBG, qui permettrait de prévenir et d’apporter une réponse et des réparations adéquates aux survivants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

