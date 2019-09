L’Association Malienne de Droit de l’Homme (AMDH) et son partenaire CISP ( Le Comité International pour le Développement des Peuples) ont organisé une causerie débats sur le concept genre, genre et discrimination avec les étudiants de l’Institut National de Formation des travailleurs sociaux, c’était ce jeudi 19 septembre 2019.

C’est dans le cadre de l’exécution des activités de programme conjoint intitulé’’ Haoua’’ (Alliances et sororité des défenseurs. E.s des droits des femmes pour la défense et la promotion des droits des femmes au Mali et Algérie) que cette causerie débat a été initiée auprès des étudiants du Mali dont le top départ a été donné à l’INFTS.

Selon Drissa Traore de l’AMDH, la causerie débat est de contribuer à sensibiliser et informer les étudiants et le corps professoral au sein de l’espace universitaire et dans les écoles de santé sur le concept genre et discrimination.

Au cours de la causerie débat, les étudiants de l’INFTS ont appris des leçons et de bonnes pratiques sur la thématique genre et discrimination par les animatrices qui les a permis d’apprécier d’avantage le concept genre .

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

