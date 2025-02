Entreprenariat jeunes : Le programme Orange Corners Mali fait 21 nouveaux lauréats

Les rideaux sont tombés sur la deuxième cohorte du programme Orange Corners Mali, mercredi 12 février 2025, à Bamako. Ce programme qui soutient l’entrepreneuriat a retenu les projets de 21 nouveaux jeunes en phase d’incubation ou de croissance à Bamako et dans les régions de Sikasso et Ségou.

Promouvoir l’esprit d’’entreprenariat des jeunes du Mali. Tel est l’objectif du programme Orange corners Mali financé entièrement par l’ambassade du Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par l’ONG DoniLab. C’est dans ce cadre que le mercredi, 21 lauréats ont été enregistrés lors du lancement de la deuxième cohorte du programme Orange corners en présence de l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas Cécilia Wiljgers, et le Directeur de DoniLab, Dr Tidiane Ball. Au total, 21 lauréats ont été retenus pour cette deuxième cohorte qui constitue une étape essentielle pour la mise en œuvre de ce programme

Officiellement lancé le 13 avril 2024, ce programme Orange corners Mali est une initiative du Royaume des Pays-Bas avec comme objectif de soutenir les porteurs de projets maliens en phase d’incubation ou croissance à Bamako et dans les régions de Ségou et Sikasso pour cette première édition. Il accompagne les jeunes entrepreneurs maliens de 18 à 35 ans avec une limite étendue à 40 ans pour les femmes. L’un des objectifs aussi est de leur permettre de contribuer au développement économique du pays tout en facilitant la création d’entreprise et d’emplois.

Pour le Directeur fondateur de DoniLab, ce programme est une opportunité unique pour les jeunes maliens de structurer leurs projets et d’acquérir des compétences clés enfin de construire des entreprises solides et pérennes. « Lors de la première cohorte, nous avons accompagné des entrepreneurs en phase de croissance. Aujourd’hui, avec cette deuxième cohorte, nous faisons un pas supplémentaire en accompagnant des porteurs de projets dès le début de leur aventure en les aidant à structurer leurs idées, tester leurs modèles et bâtir des bases solides pour leur entreprise », a-t-il déclaré. Selon Dr Tidiane Ball, l’entrepreneuriat au Mali ne peut se développer sans les femmes. Pour lui, les femmes sont un moteur puissant de transformation économique et sociale. Et le Directeur de DoniLab d’ajouter que les femmes font face à des défis supplémentaire tel que, accès limité aux financements, stéréotypes et manque de réseau. C’est pourquoi, dira-t-il, Orange corners Mali met un accent particulier sur leur accompagnement. “Nous sommes fiers de voir des femmes entrepreneures ambitieuses intégrées cette cohorte, prêtes à repousser les limites et bâtir des entreprises qui auront un impact réel sur leur communauté et sur notre pays”, a souhaité le Directeur fondateur. Avant d’ajouter que la mission essentielle de DoniLab est de propulser des entreprises à forte valeur ajoutée et créer un environnement où les idées peuvent devenir des réalités tangibles.

De son côté, l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas Cécilia Wiljgers a indiqué que cette collaboration entre son pays et DoniLab n’est qu’à ses débuts. Selon la diplomate, l’objectif de cette union est d’épauler beaucoup de jeunes ambitieux qui n’ont pas de soutien. Elle a félicité les lauréats de cette cohorte pour leur abnégation en leur exhortant à plus de dévouement enfin de parfaire la réussite de cette mission. « Soutenir les jeunes dans cette démarche est un soutien positif », a conclu la diplomate néerlandaise.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

