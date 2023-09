Formation Professionnelle : 135 jeunes filles bénéficient de bourses de formation en couture

La cérémonie de lancement du programme de formation de 135 bénéficiaires des bourses de formation en couture, couplée à la signature du protocole de partenariat s’est déroulée ce mardi 05 septembre 2023 au Centre d’orientation professionnelle en coupe et couture (COPCC) sous la présidence du ministre de l’Entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré.

L’événement a enregistré la participation de plusieurs collaborateurs du ministre Traoré, du maire adjoint de la Commune 3 du District de Bamako ; du promoteur du Centre d’orientation professionnelle en coupe et couture (COPCC), Sambou Fané dit Vieux.

Cette bourse de formation dont la mise en œuvre est assurée par l’Agence nationale pour l’emploi, a concerné 135 apprenants pour se spécialiser en stylisme et en modélisme. Une initiative s’inscrivant dans la mise en œuvre du plan d’actions de la Politique nationale de l’Emploi dont l’objectif premier est la création d’emplois massifs pour réduire le chômage et par ricochet la pauvreté.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le promoteur du COPCC, Sambou Fané a évoqué de façon spécifique les objectifs à atteindre. Selon lui, il s’agit de former les bénéficiaires en coupe et couture ; de faciliter leur insertion, après la formation ; de créer des emplois, à travers les Ateliers de couture.

A sa suite, le porte-parole des bénéficiaires, a remercié le COPCC et l’ANPE, pour ce partenariat qui est en train de se traduire en acte concret. Pour ce faire, la formation dont il est question sera prise au sérieux, afin d’en tirer le meilleur profit.

« Nous ferons tout pour honorer l’établissement et montrer à l’ANPE que ce partenariat est au beau fixe et mérite d’être entretenu » a-t-il dit.

Le ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré dira, de son côté, que le programme de formation insertion en coupe-couture et coiffure est une réponse aux objectifs des autorités de la transition à préparer une jeunesse capable de relever le défi d’une main d’œuvre de qualité, bien adaptée aux besoins de nos entreprises, voire de l’économie nationale.

Selon elle, la formalisation du rapport entre l’ANPE et ces centres partenaires, à travers la signature d’un protocole de partenariat permettra

de capitaliser les acquis et de corriger les insuffisances en vue d’une meilleure articulation des actions de formations aux besoins des populations bénéficiaires.

Enfin, le Chef du département a insisté sur l’importance d’une telle formation qui permettra aux bénéficiaires d’être désormais prêts à s’insérer dans la vie professionnelle. Aussi, par cette bourse de formation, l’ANPE et son partenaire contribuent à réduire le taux de chômage au Mali, tout en favorisant l’auto-emploi de ces jeunes et femmes inactifs et permettra sans nul doute d’éviter aux jeunes d’emprunter les voies périlleuses de la migration et du terrorisme.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

