Face à la méconnaissance des stratégies de recherche d’emploi par les jeunes diplômés, des lacunes dans la rédaction des curriculum vitae, des lettres de motivation et autres documents administratifs nécessaires dans le processus de recherche d’emploi et l’ignorance de leurs atouts qui constituent des handicaps à leur insertion professionnelle, l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a initié, à l’intention de 200 demandeurs d’emploi, une série de 4 sessions de formations sur les techniques de recherche d’emploi (TRE). La cérémonie d’ouverture des formations s’est tenue le lundi 20 mai 2019 au Centre international de conférence de Bamako (Cicb) sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean Claude Sidibé, qui avait à ses côtés le directeur général de l’Anpe, Ibrahim Ag Nock.

Il ressort de l’analyse des différents dossiers de recrutement des lacunes dans la rédaction des documents administratifs nécessaires dans le processus de recherche d’emploi. Et au regard de ces faiblesses, l’Anpe, dans le souci de renforcer l’employabilité des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi, a initié les 4 formations sur les techniques de recherche d’emploi afin de multiplier les chances d’insertion des chercheurs d’emploi. D’une durée de 12 jours, ces formations visent à renforcer l’employabilité des 200 jeunes diplômés par la mise à disposition d’outils aptes à améliorer leurs comportements sur le marché du travail en vue de favoriser leur insertion professionnelle. Il s’agit au cours de ces formations, entre autres, d’informer les jeunes diplômés sur les services de l’emploi au Mali ; d’aider les jeunes diplômés à comprendre le processus d’obtention d’un premier emploi; de renforcer la capacité des jeunes diplômés en rédaction de documents de recherches d’emploi ; d’aider les chercheurs d’emploi à prendre les décisions en matière d’emploi.

Ibrahim Ag Nock : “L’ANPE, dans le cadre de ses missions de service public d’emploi, poursuit ses actions dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi… en ouvrant des opportunités de création et de développement d’emplois en faveur des demandeurs d’emploi”

A l’ouverture des sessions de formation, le directeur général de l’Anpe, Ibrahim Ag Nock, a rappelé la mission essentielle de sa structure qui consiste à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi du gouvernement du Mali. Et à cet effet, l’Anpe est chargée, entre autres, de procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi ; d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs d’emploi ; de promouvoir l’auto emploi à travers l’information et l’orientation des futurs entrepreneurs. “Pour réussir ces missions, l’Anpe a construit son dispositif opérationnel et stratégique autour de deux axes majeurs : l’emploi salarié à travers l’intermédiation et l’auto emploi à travers l’entreprenariat. La présente formation en techniques de recherche d’emploi s’inscrit dans le cadre de l’intermédiation et vise à renforcer l’employabilité des demandeurs d’emploi.

Elle a pour objet l’amélioration du comportement général des demandeurs d’emploi sur le marché du travail et de leur fournir des outils aptes à faciliter leur insertion socioprofessionnelle. […]Une parfaite connaissance et la maîtrise de ces techniques sont des facteurs déterminants dans l’obtention du premier emploi”, a-t-il déclaré.

Les modules proposés pour cette formation sont, entre autres, “Comment organiser sa recherche d’emploi ?” ; “Comment cibler les entreprises ?” ; “Comment se comporter lors d’un entretien d’embauche ?“; “Comment réussir un entretien d’embauche ?”; “Comment rédiger une demande d’emploi ?” ; “Comment rédiger un Curriculum Vitae ?” ; «Comment rédiger une lettre de motivation ?» .

L’Anpe, d’après son directeur général, entend poursuivre dans son Plan de travail annuel (PTA) 2019 ces séries de formation en technique de recherche d’emploi dans les autres régions, pour mieux outiller les demandeurs d’emploi afin de leur permettre d’affronter le marché de l’emploi.

“L’Anpe, dans le cadre de ses missions de service public d’emploi, poursuit ses actions dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi, à travers des programmes et plans de développement de l’emploi dans toutes ses dimensions et ouvrir ainsi des opportunités de création et de développement d’emplois en faveur des demandeurs d’emploi”, a-t-il ajouté.

Me Jean Claude Sidibé :

“Il revient aux demandeurs d’emploi d’avoir une bonne formation non seulement intellectuelle, mais technique et professionnelle face aux besoins du marché

du travail”.

Dans son intervention, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean Claude Sidibé, a rappelé aux 200 participants à la formation son expérience de jeune diplômé sans emploi. A ses dires, c’est l’Anpe qui lui a donné sa première chance d’emploi. Il dira aux jeunes qu’il n’y a pas de fatalité pour être chômeur. A son entendement, le jeune diplômé chômeur doit se rendre à l’Anpe qui reste à la disposition des demandeurs d’emploi pour les orienter. Pour la recherche d’emploi, selon le ministre, le demandeur d’emploi doit d’abord croire en lui-même et se rendre indispensable durant les stages. Comme ça, la chance d’embauche peut lui sourire.

“La formation est une opportunité pour les 200 demandeurs d’emploi pour pouvoir décrocher un emploi. Engagez-vous et vous aurez des emplois. Les portes de mon département, de l’Anpe et du Fafpa restent ouvertes pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi. Nous nous emploierons pour que vous puissiez avoir des emplois”, a-t-il conseillé.

Le ministre Sidibé indiquera que dans le projet de société du président Ibrahim Boubacar Kéïta “Notre Grand Mali avance”, la jeunesse occupe une place prépondérante à travers la formation technique et professionnelle débouchant sur des perspectives d’emplois pour les jeunes.

“C’est pourquoi, dans son discours d’investiture le 4 septembre 2018, le chef de l’Etat a déclaré qu’il veut faire de la jeunesse la grande cause de son nouveau mandat et s’est engagé à chercher des investissements considérables pour la formation ainsi que la promotion de l’emploi”, a-t-il rappelé. Il a profité de l’occasion pour appeler les entreprises à favoriser l’employabilité des demandeurs d’emploi pour leur insertion socioprofessionnelle dans un partenariat public-privé dynamique. Il dira aux jeunes que les entreprises ont aussi besoin du personnel qualifié et compétent.

“Donc, il vous revient d’avoir aussi une bonne formation non seulement intellectuelle mais technique et professionnelle face aux besoins du marché du travail. Vous devez toujours penser à vous former et à vous perfectionner.

Cette formation participe de ce souci de perfectionnement pour rendre aussi compétitif que possible les jeunes diplômés sur le marché de l’emploi”, a-t-il recommandé aux demandeurs d’emploi. Il espère qu’au terme de la formation, les bénéficiaires seront plus aptes à répondre aux exigences des employeurs à travers les outils et conseils prodigués afin de pouvoir mieux préparer leurs recherches d’emploi. Les formations se tiennent au Centre de perfectionnement et de reconversion de l’Anpe.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :