Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « l’internet et les médias pour la citoyenneté, le genre et la paix », Appel-Mali avec l’appui financier de l’Union européenne, a organisé du 20 au 24 mai 2023 à Koulikoro un atelier à l’intention des journalistes. Occasion pour la faîtière de la Presse en ligne et son partenaire de renforcer les capacités techniques et matérielles des structures membres d’Appel-Mali.

Pour lutter contre la désinformation, la mal information et la mésinformation, l’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel-Mali) a initié le projet : « L’Internet et les médias pour la citoyenneté, le genre, la paix » , un projet financé par le Programme des Nations-Unies pour le développement ( PNUD ) et la Délégation de l’Union européenne ( UE) .

Le présent atelier s’inscrit dans le cadre de sa mise en œuvre et son but était de renforcer les capacités des médias de presse en ligne et des journalistes dans les régions de Koulikoro, Ségou et le district de Bamako. Durant 5 jours une vingtaine de journalistes ont participé à un atelier portant sur : ‘Formation aux techniques de prise en vue et de montage audiovisuel, au journalisme sensible aux conflits, au genre, à la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent ». De plus, ils ont été initié et renforcé aux techniques de prise de vue et de montage audiovisuel, au journalisme sensible aux conflits, au genre, à la lutte contre la désinformation et l’extrémisme violent.

Félicitant les participants pour leur assiduité, le président de Appel Mali , Modibo Fofana a invité les journalistes à faire bon usage des leçons apprises notamment en matière de lutte contre les Fake News. L’atelier s’est terminé par une remise de matériels d’équipement audio-visuel aux organes de presse en ligne.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

