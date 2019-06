Le secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de la population, Seydou Moussa Traoré a présidé le jeudi 27 juin 2019 l’ouverture de l’atelier national de validation du rapport diagnostic du système statistique national (SSN) troisième génération.

-Maliweb.net- L’atelier national de validation du rapport diagnostic du système statistique national ( SSN) 2020-2024 soumis à appréciation des experts, fait ressortir les progrès réalisés et les faiblesses des précédentes statistiques pour des recommandations et orientations pertinentes en vue de l’élaboration de la 3ème génération du document SDS. Une troisième génération dont l’objectif est de renforcer les acquis et corriger les insuffisances découlant de la mise en œuvre du SDS 2015-2019.

Selon le secrétaire général du département de l’aménagement du territoire et de la population, la troisième génération du SDS devrait contribuer à rendre le SSN durablement capable de produire les informations statistiques nécessaires à la formation, au suivi et à l’ évaluation des politiques et stratégie de développement dans différents programmes y compris les programmes et projets de développement sectoriels et déconcentrés .

La validation du rapport diagnostic du SSN est réalisée dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de la statistique est un processus important pour le système statistique national.

En effet, en cette 5ème année de mise en œuvre du SDS, adopté en juillet 2014, ce document est considéré comme une plateforme de programmation des opérations statistiques et de renforcement des capacités du SSN.

Et si pour Seydou Moussa Traoré, ces quatre années de mise en œuvre du SDS ont permis d’atteindre des résultats qu’il juge satisfaisants en terme de ressources humaines, matérielles et financières, de développement institutionnel, de la production et de l’analyse statistique , et de l’amélioration de la diffusion, la 3ème génération du SDS va permettre de renforcer les acquis pour un système statistique national plus performant pour le développement du pays en général et celui de la statistique en particulier.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

